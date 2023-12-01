В космос и обратно: Кубок «Игр будущего» доставят на МКС

Фото, видео: Тимошенко Иван / ТАСС; 5-tv.ru

Сам трофей под стать тематике Игр выглядит минималистично. Он буквально светится изнутри.

С космодрома Байконур сегодня стартовала ракета-носитель «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс». Космический грузовик уже выведен на орбиту, через двое суток он доставит на МКС оборудование, одежду, медикаменты. А еще мандарины и новогодние подарки. На космический уровень сегодня вышел и российский спорт. На борту «Прогресса» главный трофей «Игр будущего», которые пройдут в следующем году. На землю кубок вернется уже 2024-м и отправится в Казань. Корреспондент «Известия» Виктория Жильцова о том, как наш спорт покоряет новую высоту.

Мощный отрыв от земли, и космический грузовик отправляется на орбиту вместе с трофеем «Игр будущего». Это финал путешествия длиной почти в семь тысяч километров.

На легендарном УАЗ, «буханке» розового цвета, мчали на Байконур из Москвы. С остановками в Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Саратове. В каждом из восьми городов молодежь встречала кортеж танцами и конкурсами.

Сам трофей под стать тематике Игр выглядит минималистично. Он буквально светится изнутри. Талисманом выбрали Жар-птицу.

«Игры будущего» стартуют в Казани уже меньше чем через три месяца. Заявки подали молодые спортсмены, айтишники и инженеры.

«Мы начали тренироваться, и мне с каждым разом становилось все интереснее. Это круто и весело», — рассказал студент Ульяновского техникума олимпийского резерва Кирилл.

Студенты в Уфе готовятся к фиджитал-гонкам. Часть соревнований проходит на автодроме, часть — за рулем симулятора.

«Изучаем различные траектории на трассе. Тут в игре можно включить любую популярную трассу», — поделился один из студентов Шаймурат.

«Мы проектируем различные штуки. В основном болиды. Мы создаем их собственными силами», — отметил другой студент Адель.

Это новый вызов для талантливых ребят со всей страны. На «Играх будущего» предусмотрена 21 дисциплина, где соревнуются и в инженерной мысли — на Битве роботов. Ребята из Самары осваивают 3D-принтер и готовятся выпустить на ринг настоящего терминатора.

«Создать модель, напечатать ее, увидеть, как она сама вырастает на столе, и потом ты сам все это собираешь. Это очень невероятно на самом деле. Взрывает мозг, и это круто», — рассказал Николай, участник кибертехнического клуба Самарского университета.

Горят глаза и у девчонок из Ульяновска, участвующих в соревнованиях по JUST DANCE, где нужно показать максимум ловкости и скорости движений.

«Это дает мне как-то раскрепоститься по-другому, потому что в художественной гимнастике есть те или иные правила, а в JUST DANCE ты показываешь саму себя», — поделилась одна из участниц.

Уникальные соревнования в формате фиджитал, то есть сочетании физической силы и компьютерных технологий, придумали в России, а откликнулись на них геймеры и инженеры из сотни стран. Китай, Бразилия, Индия, Иран, страны СНГ будут точно. Заявлены и участники из Европы.

«Запуск ракеты, которая доставит трофей на космическую орбиту, конечно, символизирует выход России и вывод нашей страной на международный рынок абсолютно нового спортивного продукта, аналогов которому не было», — заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

На Байконуре трофей «Игр будущего» лично передал на корабль космонавт и дважды Герой России Сергей Крикалев. Точность отправления ракеты соблюдена вплоть до секунды — 14 часов 25 минут и 11 секунд.

«Вот она — кульминация путешествия трофея. Корабль отправляется прямо сейчас, отрывается от земли вместе с трофеем на борту. Даже на расстоянии двух километров чувствуем, как дрожит земля. В первые десять минут, пока корабль будет отправляться на орбиту, будет израсходовано около 300 тонн топлива. Звуки ракеты приходится буквально перекрикивать. Настолько это, конечно, завораживающее зрелище», — сказал корреспондент.

В какой дисциплине разыграют именно этот, побывавший на МКС трофей с автографами космонавтов, организаторы не раскрывают. Но обещают, что обязательно удивят и зрителей, и участников.