Путин провел совещание с Совбезом по вопросу технологического суверенита
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Совещание прошло в закрытом режимом.
Сегодня Владимир Путин провел оперативное совещание Совета безопасности России. С его участниками глава государства пообщался по видеосвязи. Основная часть встречи прошла в закрытом режиме
«Мы с вами сегодня обсудим вопрос очень важный, а именно, как влияют достижения технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны», — открыл совещание Владимир Путин.
Докладчиком был назначен первый председатель правительства Андрей Белоусов.