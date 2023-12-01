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Итоги года президент вместе со всей страной подведет 14 декабря.

Начался прием вопросов Владимиру Путину. Все желающие обратиться к главе государства в рамках прямой линии могут связаться с оператором колл-центра по номеру 8-800-200-40-40 или написать СМС на номер 0-40-40. Вопросы также принимают с помощью чат-ботов в соцсетях Вконтакте и Одноклассники. Через сайт moskva-putinu.ru. можно отправить текстовое или видеосообщение, для владельцев смартфонов есть специальное приложение. В этом году прямая линия Президента России пройдет 14 декабря и будет совмещена с итоговой пресс-конференцией. В первый день центры обработки звонков и сообщений посетил корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев.

Ровно в 8 утра по Москве открылись телефонные линии, и теперь в этом кол-центре до 14 декабря будет очень шумно.

Подведение итогов года — это разговор президента со всей страной. Вопросов у россиян много по самым разным темам. Выслушать и услышать здесь готовы каждого.

«Для меня это важно, потому что я хочу связать карьеру с госслужбой, и для меня важно фиксировать обращения, какие проблемы в нашей стране, потому что это и мой личный интерес», — рассказала оператор кол-центра Арина Мухортова.

Операторы сменяют друг друга и работают без остановки 24 часа в сутки. Большая страна не спит. Регионы передают друг другу телефонную эстафету.

«В этом кол-центре обрабатывают каждый час сотни звонков со всей России. Задать вопрос можно не только по телефону, но и, например, скачать приложение „Москва — Путину“ и выбрать формат, в котором прозвучит вопрос для президента», — сказал корреспондент.

Звонки, видео и текстовые сообщения, полученные через сайт, мобильное приложение, социальные сети — все распределят по категориям. Есть общие вопросы и личные. Спектр широчайший — от ЖКХ и пенсий до благоустройства городов и, конечно, темы СВО.

«Нет глобального уклона в СВО. Волнуют вопросы социального характера, вопросы здравоохранения, ЖКХ, дороги. То есть вообще та жизнь, которая окружает обычного человека», — объяснила руководитель исполкома Народного фронта в Новосибирской области Светлана Заикина.

Бывают случаи, что абонент на другом конце не сразу соглашается говорить с оператором. Некоторые просят позвать к телефону лично президента.

Каждое обращение будет обработано. То, что волнует людей, превращается в новые инициативы и законы. Итоги года с Владимиром Путиным — это фактически новый вид мероприятия, который объединил сразу два крупных события — прямую линию с гражданами страны и пресс-конференцию президента с журналистами со всего мира.

Итоги года президент вместе со всей страной подведет 14 декабря. Впервые Народный фронт обрабатывает сообщения не после прямой линии, а еще до старта. И задать вопрос президенту каждому из нас проще, чем кажется.