Больше активности: прогноз Таро на неделю с 4 по 10 декабря

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 4 по 10 декабря.

Основная энергия недели с 4 по 10 декабря (Карта Таро — Четверка Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

Четверка Жезлов - это карта, которая означает завершение каких-то дел, получение каких-то результатов. На самом деле, это энергия праздника и энергия радости. Вы почувствуете состояние стабильности, состояние завершения всех проблем. Неделя обещает быть очень радостной.

Прогноз финансов недели с 4 по 10 декабря (Карта Таро — Король Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

Король Жезлов - это очень активная карта, она всегда влечет за собой действия. Она также символизирует принятия решений, это проявление бескомпромиссных действий. Чтобы пришло время финансового благополучия, нужно проявлять активность. Также Король может означать мужчину, который будет в финансовой сфере помогать или что-то предлагать.

Личная жизнь на неделю с 4 по 10 декабря (Карта Таро — Звезда)

Фото: 5-tv.ru

Прекрасная карта, самое время, чтобы показать себя в полной мере, представить все свои способности и таланты. К этой карте подключены высшие силы, если вы показываете свою звездность. Проявляйтесь, и высшие силы вам помогут, но только не надевайте розовые очки и не ждите нового.

Совет на неделю с 4 по 10 декабря (Карта Таро — Паж Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

Все энергии говорят про действия, а карта Паж Жезлов служит для нас информационным сообщением. Если вы хотите что-то получить, нужно что-то сделать. Не бойтесь проявиться, не бойтесь заявить о себе, напишите сообщение, скажите другому человеку то, что давно хотели.

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