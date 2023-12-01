Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник сыграли тайную свадьбу: правда или слухи?
Юлия Пересильд и Михаил Тройник могли пожениться втайне ото всех
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
В сети появилась информация о том, что актеры стали мужем и женой.
Звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд вышла замуж за своего возлюбленного актера Михаила Тройника. Как сообщает издание «Экспресс газета» со ссылкой на социальные сети, пара решила не афишировать официальную регистрацию и расписалась в тайне.
Соответствующая информация появилась в сети 1 декабря.
«Тут с мест сообщают, что Юлия Пересильд и Михаил Тройник поженились», — гласит одно из первых сообщений.
Актеры пока никак не комментируют ситуацию.
Юлия Пересильд и Михаил Тройник встретились на съемках нашумевшего фильма «Вызов». В качестве официальной пары они впервые вышли в свет осенью 2022 года. Если информация о тайной свадьбе артистов окажется правдивой, для 39-летней Пересильд это станет первым браком. С Алексеем Учителем Юлия рассталась более трех лет назад, экс-возлюбленные сохранили приятельские отношения и вместе занимаются воспитанием двух дочерей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Юлия Пересильд появилась на кинопремьере с чужим мужем и рассказала о любви.