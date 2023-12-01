«Успешная тактика»: Украине указали на преимущества России в конфликте
Economist: Россия будет в более сильной позиции на Украине в 2024 году
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
На Западе полагают, что ситуация в зоне спецоперации кардинально не изменится в 2024 году.
Вооруженные силы России (ВС РФ) в следующем году будут находиться в более сильной позиции в зоне конфликта на Украине. Об этом пишет издание Economist.
Западные журналисты указывают на то, что армия России сильнее Вооруженных сил Украины (ВСУ), и так будет в 2024 году. Среди причин такой расстановки сил издание называет большое количество дронов и артиллерийский снарядов у российских бойцов.
«Армия (России. — Прим. ред.) разработала успешную тактику радиоэлектронной борьбы против украинского оружия», — добавляется в материале СМИ.
Факт того, что российские силы превосходят украинские, признал и генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. В эфире Апостроф TV он отметил, что сегодня ВС РФ, видя сложности ВСУ, ведут наступательные действия на многих направлениях. Наиболее тяжелая обстановка для армии Украины, по его словам, складывается на запорожском и купянском направлениях.
«Чтобы понимать, какие резервы есть у Москвы, на российско-украинском фронте эта цифра превышает 50 тысяч человек. Понимаете, мы не можем себе это позволить, хотя очень хотелось бы», — уточнил Кривонос.
Спецоперация России на Украине
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент Украины Владимир Зеленский оценил мощь российской армии.