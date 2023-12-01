«Не принадлежит семье»: главы Литвы, Латвии и Польши устроили бойкот Лукашенко

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Они «выставили» лидера Белоруссии из семейства ООН.

Главы Литвы, Латвии и Польши Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Анджей Дуда отказались участвовать в совместной фотографии с лидером Белоруссии Александром Лукашенко на конференции ООН по изменению климата COP28 в Дубае. Об этом сообщает агентство Delfi со ссылкой на пресс-службу литовского президента.

«Это называется семейным фото. Лукашенко не принадлежит к той семье, к которой мы хотим принадлежать», — заявил Науседа.

Он назвал лицемерием стоять плечом к плечу с президентом Белоруссиии, которая стала «плацдармом агрессии России против Украины, и как ни в чем не бывало обсуждать будущее мира и изменение климата».

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