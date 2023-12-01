Украина больше не нужна? Почему ВСУ не смогут удержать территорию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; Личный архив Вадима Мингалева; 5-tv.ru

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Зеленский заявил о необходимости перейти в оборону.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке украинское контрнаступление провалилось. Об этом в разговоре с 5-tv.ru заявил военный эксперт Вадим Мингалев.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку боеприпасов всех видов. Также специалист отметил, что финансирование существенно сократилось по той причине, что Запад осознал неспособность военных вернуть потерянные территории и выиграть хоть мало-мальски крупное сражение.

«Российская Федерация не только нарастила определенный запас, но и создала все условия для развития производства. Поэтому военно-промышленный комплекс (ВПК) России качественно отличается от того, что есть в Европе и США. Именно России удалось создать цикл производства, чтобы армия ни в чем не нуждалась. РФ подготовила специальные проекты, которые осуществляются для попадания в театр военных действий новейшего оружия. В первую очередь, речь идет про средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), новые ракеты и авиацию», — уверен Мингалев.

Он отметил, что российские самолеты гораздо лучше западных. Все попытки США и Европы создать условия для «перемирия» проваливаются, потому что РФ имеет необходимый потенциал для денацификации и демилитаризации Украины. Командование армии прекрасно понимает сложившуюся ситуацию.

Мингалев добавил, что ВСУ не удастся накопить силы для повторного контрнаступления. По его словам, большинство профессиональных украинских военных или ранены, или убиты в ходе неудачных кампаний. А подготовить новых солдат офицеров, а также вооружить их не представляется возможным.

«Единственное, что остается Украине — оборона. Те рубежи, которые ВСУ намерены построить непосредственно на Донбассе, в районе Авдеевки, Артемовска, Марьинки, создать за короткий период не удастся. Украина в этом отношении обречена», — уверен специалист.

Мингалев уточнил, что страны НАТО вряд ли пойдут в атаку. Даже если они соберут достаточную армию, то сделать им ничего не удастся.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ построят оборонительные сооружения от территорий республик Донбасса до Западной Украины. Таким заявлением поделился президент Незалежной Владимир Зеленский.