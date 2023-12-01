Вдове Марьянова не досталась трехкомнатная квартира: судьба уготовила семье актера жестокое испытание

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

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Эффектная Ксения Бик потеряла любимого мужчину шесть лет назад. Вместо утешения в виде недвижимости вдова столкнулась со скандалами и разборками. Как сейчас живет звездное семейство?

Почти шесть лет назад из жизни ушел актер Дмитрий Марьянов. Звезды сериалов не стало при странных обстоятельствах: тело актера нашли в реабилитационном центре «Феникс» в подмосковной Лобне. Смерть известного артиста стала большим потрясением для родственников и друзей и буквально открыла врата в ад: сразу после кончины близкого человека, развязали нешуточную войну за бесхозные блага. Как сложилась судьба всех родственников и почему отец все еще не смирился с утратой сына?

Битва за наследство Марьянова

Дмитрий Марьянов умер два года назад, актеру было всего 47 лет. Уголовное дело о его смерти было передано в суд. Следствие установило вину директора реабилитационного центра «Феникс», где Марьянов проходил курс лечения от алкогольной зависимости: руководителю учреждения грозило до шести лет лишения свободы, судить директора собирались по двум статьям — «оставление в опасности» и «оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека». Пока поклонники артиста следили за расследованием смерти своего любимца, на втором плане разворачивалась нешуточная борьба за имущество.

Изначально в деле фигурировали только три претендента на имущество: взрослый сын Марьянова от первого брака, его возрастной отец и вдова Ксения Бик. Предприимчивая и молодая супруга оказалась женщиной хваткой: знаменитость быстро подсуетилась и назвала крошечную дочь Анфису биологической наследницей Марьянова. Лишь позже оказалось, что биологическим отцом девочки являлся харьковский ресторатор по имени Сергей Коваленко. До знакомства с Марьяновым эффектная Ксения Бик состояла с ним в браке, правда, недолго, а уходила из первой семьи к актеру, уже будучи беременной.

Взбешенный обманом предприимчивой вдовы родной сын Марьянова, Даниил посчитал делом принципа не дать Бик возможности завладеть недвижимостью в Москве. Ни предложения урегулировать ситуацию мирно, ни агрессия не помогли Ксении уговорить пасынка и свекра поделить нажитое полюбовно.

Страсти вокруг этой истории улеглись лишь недавно, а Бик после затяжных тяжб осталась практически ни с чем. Ей досталась крошечная «однушка» на окраине Москвы, хотя она планировала въехать с дочкой в огромную «трешку» прямо в центре столицы.

Из огня да в полымя

Каково же было удивление общественности, когда много лет клявшаяся и божившаяся в любви Марьянову Бик выскочила замуж за журналиста спустя всего год после судебных тяжб. После бракосочетания Ксения навсегда забыла об утрате, сменила имидж и о почившем супруге практически не вспоминает. Деньги Ксения зарабатывает наставничеством и рекламой: в соцсетях она снимает стримы и сторис, проводит семинары. О дочери женщина ничего не рассказывает: известно, что Анфисе не так давно исполнилось 14 лет, и она носит фамилию мамы. Девочка ведет соцсети, но доступ к ним ограничен. С родным отцом девочка не общается, но очень на него похожа.

Копия звездного отца

Потративший на судебные тяжбы старший сын Дмитрия Марьянова Даниил растет копией звездного папы. Параллельно с судебными заседаниями юноша успел закончить Московский государственный институт культуры и освоил профессию режиссера. Парень, получив диплом, занялся съемками «короткометражек» и планирует выпустить фильм об отце. От Марьянова-старшего Даниил унаследовал узнаваемые черты: с возрастом юноша все больше становится похож на звездного родителя.

«Забываю иногда, что его нет»

Единственным, кто так и не смирился со смертью звездного сына, стал отец Дмитрия Марьянова, Юрий Георгиевич. Как и шесть лет назад он живет в небольшом дачном поселке в 70 километрах от Москвы. Отсудивший все наследство отец оборудовал частный дом, построенный Дмитрием и его родным братом Михаилом для родителей. В 2006 году мужчина похоронил супругу: мать Марьянова не дожила до новоселья. Квартира, которую Марьянов-старший получил во владение, стоит бесхозной: переступить порог злосчастной недвижимости за эти годы отец так и не сумел. Друзья актера забросили семью Марьянова: навещать возрастного отца, оставшегося в полном одиночестве, приезжают разве что единицы.

«Димка, бывало, звонил: „Пап, как дела, настроение, самочувствие?“ Поговорим по телефону о том о сем… Потом Димка со смехом говорит: „Ладно, пап, дверь-то открывай! Я приехал“. Он так любил приезжать — сюрпризом, без предупреждения. Я и сейчас нет-нет, да и прислушиваюсь к телефонным звонкам и звукам на улице: а вдруг Димка позвонит и приедет. Забываю иногда, что его нет», — приводит слова мужчины NEWS.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдова Марьянова забрала себе из наследства.