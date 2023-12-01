Юный красавец: Дмитрий Певцов показал, каким стал его младший сын Елисей
Младшему сыну актера Дмитрия Певцова Елисению 16 лет
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
Артист редко делится подробностями своей личной жизни, но сделал исключение после Дня матери.
Российский актер Дмитрий Певцов показал, как выглядит его непубличный сын Елисей. Фото жены и ребенка артист опубликовал в своем Telegram-канале.
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова поженились в 1994 году и по сей день считаются одной из самых крепких пар российского кинематографа. В браке родился Елисей. К тому моменту у актера уже был сын Даниил, который трагически погиб десять лет назад. Кстати, молодой человек шел по стопам отца и делал первые и весьма успешные шаги в кино.
Возможно, из-за утраты старшего наследника Дмитрий Певцов так оберегает Елисея и, как сообщает издание dni.ru, признается, что не хотел бы, чтобы мальчик связывал свою жизнь с кинематографом. Сейчас мальчику 16 лет, он ведет непубличный образ жизни и практически не появляется ни в социальных сетях родителей, ни перед журналистами.
Дмитрий Певцов опубликовал фото жены и сына.
Однако недавно Певцов сделал исключение, опубликовав снимок жены с сыном. Поклонники тут же оценили внешность и обаяние подростка, отметив, что ребенок собрал лучшие черты обоих родителей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Певцов поделился самым заветным желанием.