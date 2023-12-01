Лучшее и свое: Росатом представил собственное программное обеспечение

Фото, видео: 5-tv.ru

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Для развития линейки цифровых продуктов привлекут стартапы.

Все больше российских промышленных предприятий переходит на отечественное программное обеспечение. Об этом говорят сегодня в павильоне Атом на ВДНХ. Развитие собственной софт-индустрии — один из важнейших шагов для сохранения технологического суверенитета.

Уже сейчас наши цифровые продукты используются в атомной отрасли, машиностроении, авиа- и судо строении, а также ракетно-космической отрасли. Разработчиком целого класса программного обеспечения для математического моделирования стала госкорпорация «Росатом». Линейку «Логос» представил ее руководитель Алексей Лихачев.

Глава «Росатома» предложил подключиться к проекту частным и государственным компаниям, которые — цитата — готовы качественно дополнить его своими решениями на коммерчески привлекательных условиях.