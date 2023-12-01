«Прогресс МС-25» с трофеем Игр будущего стартовал к МКС с Байконура

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Космический грузовик уже вышел на околоземную орбиту.

Российский спорт покоряет новую высоту и выходит за пределы земли. Победителей Игр будущего, которые пройдут в следующем году, ждет кубок из космоса. Трофей отправился на МКС. На орбиту его доставит грузовой корабль «Прогресс».

Космический грузовик уже вышел на околоземную орбиту. Дорога займет двое суток. На землю обратно кубок вернется к церемонии награждения.

Напомним, «Игры будущего» пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта. Участники будут соревноваться в 20 дисциплинах, среди которых и кибер, и спортивные.