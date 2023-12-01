«Антиукраинская диверсия»: почему Зеленский не выпускает Порошенко из страны

Фото: Анна Марченко / ТАСС

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Экс-президент Украины уверен, что пограничники выполняли приказ нынешнего главы киевского режима.

Пограничники якобы по указанию главы Украины Владимира Зеленского не выпускают из страны в командировку экс-президента Незалежной, лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Об этом он рассказал в видео, опубликованном на странице в соцсети X.

Порошенко должен был принять участие в саммите Международного демократического союза (IDU) в Вашингтоне, где планировалось провести множество встреч с членами обеих партий Конгресса США. Цель контактов — усиление американской финансовой и военной поддержки Украине.

Порошенко также должен был отправиться в Варшаву. Там у него планировалось обсуждение разблокировки границы польскими перевозчиками.

Знову театр абсурду на кордоні.



Маю підписане відрядження головою Верховної Ради, але прикордонники мене не пропустили.



Я далекий від думки, що прикордонники діяли за власної ініціативи. Кожен може сам здогадатися, хто ж скасував документ, підписаний спікером парламенту.



У… pic.twitter.com/xba9y4zD82 — Петро Порошенко (@poroshenko) December 1, 2023

«У меня подписана командировка председателем Верховной рады, но пограничники меня не пропустили… Майор, выполняет преступные приказы, я уверен, что пограничники здесь ни при чем. Это позиция офиса Владимира Зеленского», — сказал он.

Порошенко уверен: киевский режим считает законченным конфликт с Россией, и сейчас команда Зеленского занимается выборами президента, блокируя выезд лидера оппозиционной партии. Он назвал происходящее «антиукраинской диверсией», которая не только препятствует дипломатической работе команды экс-главы Украины, но и бьет по обороноспособности страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем США хотят оставить Зеленского на посту президента Украины.