«Антиукраинская диверсия»: почему Зеленский не выпускает Порошенко из страны
Порошенко заявил о блокировании выезда из страны офисом Зеленского
Фото: Анна Марченко / ТАСС
Экс-президент Украины уверен, что пограничники выполняли приказ нынешнего главы киевского режима.
Пограничники якобы по указанию главы Украины Владимира Зеленского не выпускают из страны в командировку экс-президента Незалежной, лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Об этом он рассказал в видео, опубликованном на странице в соцсети X.
Порошенко должен был принять участие в саммите Международного демократического союза (IDU) в Вашингтоне, где планировалось провести множество встреч с членами обеих партий Конгресса США. Цель контактов — усиление американской финансовой и военной поддержки Украине.
Порошенко также должен был отправиться в Варшаву. Там у него планировалось обсуждение разблокировки границы польскими перевозчиками.
Знову театр абсурду на кордоні.— Петро Порошенко (@poroshenko) December 1, 2023
Маю підписане відрядження головою Верховної Ради, але прикордонники мене не пропустили.
Я далекий від думки, що прикордонники діяли за власної ініціативи. Кожен може сам здогадатися, хто ж скасував документ, підписаний спікером парламенту.
У… pic.twitter.com/xba9y4zD82
«У меня подписана командировка председателем Верховной рады, но пограничники меня не пропустили… Майор, выполняет преступные приказы, я уверен, что пограничники здесь ни при чем. Это позиция офиса Владимира Зеленского», — сказал он.
Порошенко уверен: киевский режим считает законченным конфликт с Россией, и сейчас команда Зеленского занимается выборами президента, блокируя выезд лидера оппозиционной партии. Он назвал происходящее «антиукраинской диверсией», которая не только препятствует дипломатической работе команды экс-главы Украины, но и бьет по обороноспособности страны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем США хотят оставить Зеленского на посту президента Украины.