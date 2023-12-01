«Сбежал-то мой коллега»: Лавров о поведении Блинкена на заседании ОБСЕ

Лавров заявил о побеге Блинкена и Борреля с заседания ОБСЕ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Annabelle Gordon; 5-tv.ru

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Министр иностранных дел России отметил, что сам присутствовал на встрече, однако американские коллеги решили поступить иначе. И он объяснил, почему.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о побеге американских коллег с заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран — участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

Лавров уточнил, что речь идет о госсекретаре США Энтони Блинкене и главе европейской дипломатии Жозепе Борреле, которые спешно покинули столицу Македонии, где проходила встреча.

«Сбежал-то мой коллега, госсекретарь Блинкен. Я никуда не сбегал», — отметил Лавров.

Глава МИД России связал такое поведение чиновников США с их страхом перед диалогом.

«Они, наверное, считают, что тем самым они подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят, они боятся любого честного разговора с фактами на руках», — указал министр.

Днем ранее, 30 ноября, Лавров прибыл в Македонию для участия в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ. Правда, маршрут полета пришлось изменить. Вместо пролета через Болгарию дипломатический порт полетело в Македонию через Грецию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему маршрут Лаврова на саммит ОБСЕ пришлось менять.