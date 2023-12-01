«Пытался ворвался с кастетом»: почему репер Гуф преследует бывшую жену

Фото: Instagram* / yuliyakorolevaa

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Музыкант свою вину отрицает.

Российский рэп исполнитель Гуф и модель Юлия Королева часто выносят свою «любовь» на всеобщее обозрение. Пара окончательно рассталась в октябре этого года, но их отношения по-прежнему продолжают кипеть. Сейчас звезды отдыхают в Таиланде, но порознь, а сама Юлия сообщила о том, что бывший муж пытался ворваться к ней с кастетом. Об этом рассказали в StarHit.ru.

Казалось бы, что прошлой весной все обиды были забыты — тогда в честь рождения дочери Гуф и Королева опубликовали совместную фотографию, сообщая фанатам о примирении. Однако в июне девушка подала на развод, а решение суда вынесли к осени. Расставание прошло тихо, был урегулирован вопрос и по алиментам.

Сейчас скандал в экзотической стране возобновился вновь — только Бали сменился на Таиланд. Рэпер стал публиковать в своей социальной сети видео странного рода. Юлия же поделилась, что Гуф пытался ворваться на территорию дома с кастетом. По словам девушки, исполнитель пытался найти предполагаемого «несуществующего» любовника.

«Никто ее по острову не ищет, я сижу у себя дома», — отрицает свою вину музыкант в личном блоге.

Экс-супруг Королевой поделился, что снял виллу для бывшей возлюбленной за три миллиона рублей и оплатил билеты для перелета. Певец также отметил, что не хотел ехать в Таиланд вместе с Королевой и не понимал, почему она просила его купить билет.

«А оказывается это было просто удобно, чтобы эта вилла была между моим домом и ее любовником. То есть она спала тут с ним пока, понимаете, Тине было шесть месяцев!» — написал Гуф.

По мнению общественности, Гуф вновь оказался в маниакальном состоянии, которое он называет «Аликом». Ранее звезде поставили «биполярное расстройство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшая жена Гуфа хочет лишить рэпера родительских прав.

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