Названа ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года

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Это рекордное число, в том числе, является заслугой медиков, которые верны своему призванию. Президент поблагодарил их за самоотверженный труд.

Ожидается, что средняя продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет, благодаря слаженной работе кабмина, Минздрава, региональных властей и медиков. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение».

«Слаженная, ответственная работа правительства, министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, — рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни. По итогам года она составит около 74 лет», — сказал он.

Президент вместе с тем подчеркнул, что сегодня перед медициной и Россией встают новые задачи и планы. Условия работы меняются из-за необходимости большей концентрации сил, опыта, знаний, оперативного принятия сложнейших управленческих решений. При этом неизменным остается великая миссия врача.

Путин поблагодарил российских медиков за самоотверженный труд, верность своему призванию, благородной и нужной людям профессии. Он выделил врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев, которые выхаживают российских военных в зоне спецоперации (СВО) на Украине, в прифронтовых госпиталях и больницах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что накануне Путин провел встречу с молодыми учеными в Парке науки и искусства «Сириус». В ходе нее президент пообещал поторопить кабмин с принятием закона о биоресурсных центрах.