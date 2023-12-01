Премьера в «Современнике»: Гарик Сукачёв представил свой спектакль «СашаШишин»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky; 5-tv.ru

Постановка рассказывает о мальчике с аутизмом.

Талантливый человек талантлив во всем! Знаменитую поговорку в полной мере оправдал Гарик Сукачёв, который представил свой новый спектакль «СашаШишин» в легендарном «Современнике». Это второй режиссерский опыт музыканта на знаменитой сцене на Чистых прудах.

По утверждениям авторов, это постановка о любви, доброте и преданности, которая заставляет и грустить, и улыбаться. Корреспондент «Известий» Максим Прихода оценил работу звезды русского рока.

Он дает последние напутствия, окидывает взглядом пустой зал и декорации. Перед тем, как исчезнуть за кулисой, вскидывает большой палец вверх. Дальше за Гарика Сукачёва будут говорить его герои. Считанные минуты до премьеры. Гости занимают места.

«В зале гаснет свет, вот-вот поднимется занавес, и начнётся «САШАШИШИН», — говорит Прихода.

Своей детской непосредственностью эти герои влюбляют в себя с первого появления на сцене. Но сама история увлекает зрителя в водоворот совсем не детских переживаний.

Спектакль Гарика Сукачёва — это ретроспективное путешествие по разным моментам жизни одного особенного человека. У Саши Шишина — аутизм. И он влюблен в соседскую девочку Таню.

«Ходили смотреть, были в этом интернате, где ребята живут, наблюдали за ними», — говорит актер, заслуженный артист РФ, исполнитель главной роли Василий Мищенко.

«Просто больше духовного подключения. Что касается внутреннего мира, то это легко даётся. Я его понимаю. Внутренний ребёнок, ничего не выдумывать, вспомнить себя, посмотреть, и все», — говорит исполнитель роли Шишина из другого состава Дмитрий Смолев.

На сцене оживает удивительный фантасмагорический мир — это проекция сознания главного героя. Выстроить ее удалось благодаря уникальной сценографии, в том числе, как говорят здесь, — «машинерии». Пространство заполняет видеомэппинг, сцена то и дело становится двухэтажной. А главный антагонист Бобрыкин превращается в монстра не только в фантазиях главного героя.

«Я ожидал, что это будет мощная история. Я считаю, что она у нас получилась», — отмечает художник-постановщик спектакля Андрей Шаров.

Этот спектакль — результат скрупулёзного труда профессионалов высшего уровня: куклы — от мастеров Театра Образцова, музыка Петра Налича, пластику и хореографию ставили Егор Дружинин и Павел Брюн.

«Для меня премьера — это не окончание, а начало. И с этого момента для меня любой спектакль, с которым я работаю в том или ином качестве, всегда превращается в некий живой организм», — говорит художник по пластике спектакля «САШАШИШИН» Павел Брюн.

Спектакль оттачивали целый год: сначала в репетиционных залах «Современника».

И друзья Гарика Сукачёва прекрасно понимают, сколько сил он вложил в эту постановку.

«Если он за что-то берется — для него это очень важно всегда. Иначе нет смысла за это браться», — говорит музыкант Сергей Галанин.

«Я просто знаю, что Гарик этим занимался целый год, просто вот вообще погруженный в это с утра до ночи», — говорит музыкант, ведущий программы «Соль» Александр Ф. Скляр.

В итоге каждая реплика, каждая сцена отточена и выстрадана, бьет в самую душу.

«Я очарован, я как из сказки вышел. Я давно таких чувств не испытывал. А что касается хореографии, сценографии и всего остального, мне кажется, что это вот тот самый настоящий театр возвращается», — говорит актер Иван Охлобыстин.

Так же и Гарик Сукачёв: продемонстрировал нам эту историю, наполненную тяжелой болью одиночества и искренней любовью, — такой, какой увидел ее своими глазами. И в глазах зрителей теперь — слёзы, на лицах — улыбки. А в душе — крылья.