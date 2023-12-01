«После ада»: как палестинских беженцев приняли в Дагестане

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150 палестинцев, которых эвакуировали из Сектора Газа, устраивают свой быт в домах отдыха Дагестана.

Ну а те, кому удалось покинуть зону конфликта, теперь привыкают к мирной жизни. 150 палестинцев, которых эвакуировали из Сектора Газа, устраивают свой быт в домах отдыха Дагестана.

Принять ближневосточных гостей готовы и обычные жители республики. В этом убедился корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

«Редчайший случай, когда гостей буквально прячут от радушных хозяев. Если позвать на помощь, то у санатория, в котором разместили палестинцев, выстроится многокилометровая очередь из тех, кто хочет увидеть, обнять и помочь. Сейчас санаторий — режимный объект. Для прохода нужен специальный пропуск», — передает корреспондент.

Беженцам из Газы в эти дни прежде всего нужен отдых и покой. Заботой и вниманием они не обделены. В Дагестан из Палестины прибыло 150 человек, 75 из них — дети.

«Сын играет футбол, вот мои три девочки», — показывает беженец Мухаммед Бутта.

Мухаммед вывез свою большую семью в Россию. Когда-то он учился на врача в Санкт-Петербурге.

У всех прибывших из сектора Газа похожие истории. Потеряли все — дома, родных, друзей, близких. Обычная жизнь превратилась в борьбу за выживание.

«Я не уходил, чтобы спасти себя. Я уходил, чтобы спасти своих детей», — подчеркнул Бутта.

Здесь им предоставили все необходимое — одежду, белье, обувь, технику и даже телефоны. Детям вручили подарки со сладостями и игрушками.

Для гостей подготовили специальное меню с учетом их пожеланий.

«Они любят булгур, рис, бобовые, не едят гречку и пшеничную кашу», — пояснила администратор базы отдыха Аминат Зирайлаева.

Сегодня главное блюдо — манты.

«Манты они мало знают, но они говорят, мы хотим вашу дагестанскую кухню тоже попробовать», — рассказала шеф-повар Зубарижат Алиева.

Разместить беженцев у себя готовы сакли в аулах Дагестана, туристические базы, отели и гостевые дома. Палестинцев обещают встретить как самых дорогих кунаков — дать ночлег, показать красоты, познакомить с культурой и обычаями местных народов.

«Мы тоже не останемся в стороне. Если они захотят в горную часть Дагестана, мы окажем и психологическую поддержку, и моральную поддержку, и все, что нужно от нас. Мы обязательно поможем», — сказала жительница села Гоцатль Зайнаб Батиралиева.

В ближайшее время малышей из Газы определят в детсады; те, кто постарше, начнут учиться в школах, а взрослые смогут устроиться на работу.

Освобожденные палестинцы в прошлом врачи и инженеры, которые когда-то учились в России. Для них наша страна не чужая, а на Кавказе они и вовсе словно дома. И искренне благодарны всем за помощь и заботу.

«Скажу не раз, не два, не 10, не 100 и не миллиард, а даже больше: спасибо президенту России Владимиру Владимировичу Путину за поддержку. Вы настоящий президент. Я клянусь Богом, говорю от всего сердца: вы спасли нас от смерти», — признался Самир Сакер.

Дагестан готов принять и других беженцев, места для размещений есть. И главное, что местные жители искренне рады приютить прибывающих из Палестины.