Скандальная, но крепкая и искренняя любовь: история отношений Деппа и Паради

За 14 лет отношений Джонни Депп и Ванесса Паради так и не поженились

Фото: Dave Bedrosian / ТАСС

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Джонни даже в 60 лет является одним из самых востребованных и красивых актеров мира, поэтому романов у него было несметное количество, однако, любил он всю жизнь только Ванессу.

Несмотря на возраст, Джонни до сих пор считается одним из самых красивых и востребованных актеров мира, поэтому не удивительно, что у него было два брака, три помолвки, несметное количество проходных романов и мимолетных интрижек.

Но лишь в отношениях с одной женщиной пират Карибского моря смог обрести настоящую семью и родить детей и имя ей Ванесса Паради. Джонни и Ванесса Паради познакомились в летом 1998 года в Париже. В тот год актер снимался во Франции в картине Романа Полански «Девятые врата» и жил в отеле «Костес», что неподалеку от Вандомской площади.

Однажды вечером, вернувшись после съемок в отель, Джонни привычно заглянул в бар, чтобы перед сном пропустить рюмочку другую и увидел возле барной стойки печальную, вульгарно накрашенную девушку в старомодной шляпе с перьями.

«Я не мог поверить своим глазам! Что это? Человек или ангел?», — подумал Депп и пошел знакомиться.

Ванесса, расстроенная расставанием с молодым человеком, пила водку, а увидев симпатичного парня, поразительно похожего на Джонни Деппа, охотно вступила в разговор. Хватило буквально пары слов, чтобы они почувствовали родство душ.

Остаток ночи Джонни и Ванесса провели в номере актера, а на следующие выходные вместе отправились в Белфорт на концерт Игги Попа. Так начались отношения Ванессы и Джонни длиною в 12 лет.

Не самая благополучная семья

Джон Кристофер Депп родился в городе Оуэнсборо в штате Кентукки в большой и не очень благополучной семье. Его отец был инженером-строителем, мать работала официанткой. Родителям вечно не сиделось на месте и они постоянно переезжали с детьми. По словам актера, за 15 лет семья сменила около 40 адресов.

Депп-старший часто приходил домой навеселе, устраивал скандалы и поколачивал жену. А мать потом весь свой гнев вымещала на детях.

«Иногда тебе просто могла прилететь пепельница в голову», — рассказывал актер в интервью изданию Rolling Stone.

Не желая попасть под горячую руку родительницы, мальчик много времени проводил на улице. Поэтому ничего удивительного в том, что к 13 годам он научился пить, курить и употреблять запрещенные вещества.

Джонни Депп. Фото: www.globallookpress.com / KPA

Старт карьеры в кино

Когда Джонни исполнилось 15 лет, его родители разошлись и мать, фактически отказалась от неблагополучного сына. А парень, получив полную свободу, бросил школу и поселился в машине. Возомнив себя великим музыкантом, Депп примкнул к рок-группе The в качестве гитариста и в начале 80-х вместе с коллективом переехал в Лос-Анджелес.

Именно там Джонни подружился с начинающим актером Николасом Кейджем, который кардинальным образом изменил его судьбу. Кейдж, оценив привлекательную внешность Деппа, посоветовал ему с музыки, переключиться на актерство и даже дал телефон своего агента. Таким образом Джонни Депп попал в кино. Симпатичному парню без специального актерского образования сразу дали одну из главных ролей в фильме ужасов Уэса Крейвена «Кошмар на улице Вязов».

Джонни Депп. Фото: Кадр из к/ф «Кошмар на улице Вязов», реж. Уэс Крэйвен, 1984 г.

Свой дом

Когда Джонни познакомился с Ванессой, он был уже довольно известным актером. Он хорошо зарабатывал, но по привычке продолжал вести кочевой образ жизни. Поэтому все свое имущество носил с собой. Одежда, томик Кафки и альбом любимого Ван Гога, умещались в его потрепанном чемодане, который когда-то принадлежал американскому битнику Джеку Керуаку. Ванесса же, давно мечтавшая о детях и крепкой семье, буквально с первых дней взяла Джонни в оборот.

Она окружила его любовью и заботой, а главное дала ощущение дома, которого у Деппа фактически никогда не было. Поэтому когда съемки картины Романа Полански «Девятые врата» были окончены и пришло время возвращаться в Америку, в Лос-Анджелесе, на Сансет-бульваре Джонни и его новую подругу ждал роскошный 15-комантный особняк. Его по поручению актера приобрел риэлтор.

Ванесса быстро навела там порядок. Она обставила дом светлой мебелью, сделанной на заказ, а на просторной кухне повесила солнечные гардины с подсолнухами, которые так любил Джонни. Сначала в их доме вкусно пахло едой, а потом зазвучал заливистый детский смех. В 1999 году Ванесса родила дочь Лилли-Роуз Мелоди Депп, а три года спустя появился на свет сын — Джек.

Чтобы вместе с семьей отдыхать от городской суеты, Джонни Депп приобрел большое поместье во Франции, в живописном местечке Медон. И пока Ванесса снималась в кино, Джонни вместе с детьми наслаждался природой и размеренной провинциальной жизнью.

Он сажал огород и ходил на местный рынок. Однажды, когда Джонни сидел на улице у деревенского кафе, потягивая сидр, рядом с ним остановился мальчишка и спросил: «Почему ты похож на Джонни Деппа?» В шлепках на босу ногу, шортах и панаме, надвинутой на глаза, местные жители просто не узнавали в нем звезду.

Долгое время Джонни Депп и Ванесса Паради считались идеальной парой. Они вместе отдыхали и воспитывали детей.

Испытание славой

Однако когда в 2003 году Джонни Депп снялся в приключенческом фильме «Пираты Карибского моря», сыграв неподражаемого Джека Воробья, все резко изменилось. Из популярного, но не очень состоятельного актера, Джонни превратился в миллионера и мегазвезду. За съемки в картине ему заплатили порядка 200 миллионов евро. Огромное состояние, которое вскружило актеру голову.

Джонни Депп. Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

Первым делом Джонни завалил подарками любимую Ванессу. Он купил ей гавайский остров, квартиру в Париже и еще одно поместье в Провансе, а так же старинный замок в Англии и шикарную яхту.

Правда, став востребованным актером с мировым именем, он практически престал бывать дома, а с женой и детьми общался исключительно по скайпу — недолго, торопливо, пряча от Ванессы глаза.

Первое время Паради не обращала на это внимание, а зря. Ведь раньше она всегда держала своего Джонни под контролем. Она прекрасно знала откуда может прийти опасность, поэтому, когда Депп снимался в картине «Турист», категорически запретила ему участвовать в постельных сценах.

А вот на съемках картины «Мрачные тени» с зеленоглазой красавицей Евой Грин не уследила, и Депп изменил ей.

«Говорят, я приручила Деппа, выдрессировала его, как дикое животное. Но, может быть, он хотел этого, был к этому готов? Я не заставляла его. Просто мы оба дождались друг », — рассказывала в одном из интервью актриса, а ведь она даже не была его женой.

Почему Ванесса отвергал предложение Джонни

Джонни Депп и Ванесса Паради. Фото: www.globallookpress.com / Henry Mcgee

Впрочем, однажды Джонни все же сделал предложение Ванессе и в качестве свадебного подарка преподнес кольцо с большим коричневым бриллиантом.

Посмотрев на презент, актриса едва не разрыдалась от обиды. На ее хрупкой маленькой руке огромная роза, выполненная из драгоценного камня, смотрелась как дешевая бижутерия, купленная в соседней лавке. А ведь Джонни прекрасно знал, как она не любит побрякушки.

Увидев реакцию возлюбленной, Депп в сердцах бросил: «Не нравится, сдай обратно в магазин!» И Ванесса так и сделала. Больше о свадьбе они не говорили. А в беседе с журналистами оправдывали свое нежелание жениться тем, что «кусочек бумаги с печатью ничего не добавит нашей любви».

С 2010 года Ванесса Паради и Джонни Депп практически перестали появляться на публике. Ванесса не пришла на премьеру картины «Мрачные тени», и проигнорировала продюсерский проект Деппа «Ромовый дневник».

Ушел во все тяжкие

«Часть меня всегда хотела жить в доме, окруженном белым штакетником, чтобы во дворе бегала парочка детей, жена ждала на кухне и золотые рыбки плавали в аквариуме. Но другая моя часть норовит оказаться в грязной луже, искупаться там», — как-то в одном из интервью сказал актер.

Оставшись без присмотра Ванессы, Джонни Депп пустился во все тяжкие, дав волю своей второй натуре.

Однажды, уборщик дешевого нью-йоркского отеля обнаружил его спящим возле унитаза в своем номере. Как выяснилось, накануне вечером, пьяный Джонни явился в мотель в компании двух дам легкого поведения и, прежде чем приступить к делу, решил посетить туалет. Там он благополучно уснул рядом с белым другом, а девушки, устав ждать клиента, ушли.

Позже хозяин мотеля рассказывал, что не узнал в помятом мужике с красной, рябой физиономией мировую звезду:

«Вы что, не видели его? В дырявых кроссовках, с пятнами на рубашке, лицо рябое, красное. Я ему пригрозил: вызову полицию! Ведь он загадил помещение. Но парень испугался и сразу заплатил мне две тысячи. Я тогда подумал, что он либо дилер, либо коммивояжер».

В другой раз папарацци застукали Деппа, выходящим рано утром из дома сестренок Ольстен. Впрочем, Джонни и раньше изменял Паради, притом не только с партнершами по съемочной площадке, среди его любовниц были стюардесса и секретарша.

Однако терпение Ванессы Паради лопнуло, когда она узнала, что Джонни закрутил роман с молодой актрисой Эмбер Херд, которая в последствие стала его второй официальной женой.

Джонни Депп. Фото: www.globallookpress.com / Ettore Ferrari

В 2012 года Ванесса Паради и Джонни Депп официально объявили о своем расставании.

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