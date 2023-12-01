В российских школах сделают обязательным урок труда

В Госдуму внесена поправка об обязательном уроке труда в школах

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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Когда поправки к закону вступят в силу?

В Государственную думу внесена поправка об обязательном уроке труда в начальных и средних классах российских школ. Текст документа приводит РИА Новости.

Авторами выступили депутаты и главы всех думских фракций. Поправку предлагается внести к проекту закона, ограничивающему использование телефонов в школах. Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Вместе с тем была внесена поправка о запрете использования телефонов в школах, в том числе в образовательных целях. Стоит отметить, что первоначальная редакция проекта предусматривала некоторые исключения. В частности, можно было пользоваться телефонами в образовательных целях и экстренных случаях.

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