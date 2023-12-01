Звездное воссоединение: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек замечены целующимися

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/ Jeffrey Mayer / JTM Photos

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После 20 лет разлуки пара порадовала фанатов своим воссоединением в 2021 году.

Актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, самая звездная пара Голливуда, порадовали фанатов своим воссоединением в 2021 году. Целых 20 лет они были в порознь, однако вновь сошлись и как никогда влюблены друг в друга. Недавно папарацци заметили пару в Лос-Анджелесе на прогулке, сообщает издание Daily Mail.

Знаменитости начали встречаться еще в 2002, а в 2003-м должны были пожениться, но отменили свое бракосочетание за день до запланированного торжества. В прессе они всегда продолжали отзываться друг о друге положительно и, судя по всему, оставались в хороших отношениях. Сейчас они по-настоящему счастливы, судя по фотографиям, сделанным недавно.

На запечатленных снимках пара идет в обнимку. Звезды действительно не скрывают своей идиллии: влюбленные не стесняются целоваться перед камерами.

Для прогулки знаменитая актриса выбрала широкие светлые джинсы, белый топ и вязаный кардиган. Дополнила свой образ Лопес черными солнцезащитными очками. Бен Аффлек же предпочел бежевые брюки и светло-голубой бомбер.

В мае этого года стало известно, что почти после года поисков пара наконец нашла дом своей мечты: актеры приобрели особняк в Беверли-Хиллз. Стоимость апартаментов составила примерно 61 миллион долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дженнифер Лопес возвращается с новым альбомом.