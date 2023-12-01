Губернатор Петербурга Александр Беглов наградил инвесторов года

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

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Благодаря инвестициям Северная столица развивается и преображается.

В Петербурге отметили лучших инвесторов года. Представители бизнеса, которые внесли большой вклад в развитие города получили почетные знаки.

Лидеров в семи номинациях деловой жизни выбирала специальная правительственная комиссия. Прежде всего власти обращали внимание на социальную направленность проектов, развитие промышленности, медицины, культуры и туризма.

«Отрадно, что они выполняют задачи, поставленные президентом. Это, безусловно, умножение нашего технологического суверенитета. Благодаря им Санкт-Петербург развивается. Если посмотреть 2023 год, то объем инвестиций в экономику города увеличился на 10%. И я уверен, что по итогам года он превысит триллион рублей», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Сегодня в Северной столице реализуется 20 проектов государственно-частного партнерства, на 600 миллиардов рублей. Это один из лучших показателей по стране.