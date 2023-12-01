«Вся семья боялась»: что происходит на вилле в Турции, где убили россиянку с дочерью

Фото, видео: 5-tv.ru

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Жилой комплекс «Акрополь-сити», в котором произошло двойное убийство, расположен в самом центре Бодрума. Повсюду камеры.

Убийство россиянки Ирины Двизовой и ее дочери в турецком Бодруме обрастает новыми подробностями. Как выяснилось, женщина проживала в элитном жилом комплексе с круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Однако это пока не помогло выяснить, кто же все-таки зверски расстрелял погибшую и ее ребенка, и причастен ли к преступлению бывший муж Двизовой. Корреспондент «Известий» Натали Графчикова узнали новые детали убийства.

«Она была хорошим человеком. У нас столько охраны было, и днем и вечером охраняли. И все так вышло…» — рассказывает хозяин магазина.

Ахмет — владелец небольшого магазина недалеко от элитного жилого поселка — одним из последних видел Ирину Двизову живой. За сутки до убийства — вспоминает мужчина — она выглядела уставшей и случайно оставила на прилавке билет из Стамбула.

«Она забыла билет у меня на прилавке, я сохранил, но она не пришла. К нам приходил охранник, он был грустный. Именно он выпустил его тогда, это был муж этой женщины», — вспоминает Ахмет.

Жилой комплекс «Акрополь-сити», в котором произошло двойное убийство, расположен в самом центре Бодрума. Повсюду камеры. Все въезды — охраняются. Однако бывшему мужу Ирины — Андрею Кушлевичу, которого подозревают в убийстве, удалось попасть на территорию. О нем много противоречивой информации: уроженец Литвы, работал телохранителем, имел проблемы с законом.

У них с Ириной — общий пятилетний ребенок. Но суд наложил запрет на приближение Андрея к семье.

«Он шантажировал Ирину Юрьевну, что если она не передаст ребенка ему, то он будет предпринимать не очень хорошие меры», — рассказал адвокат семьи Оганес Геворкян.

В распоряжении «Известий» оказался документ, в котором адвокат Двизовой просит правоохранителей принять меры: бывший муж преследовал семью, угрожал. В день убийства он, судя по всему, во что бы то ни стало решил вернуть себе сына.

«Если бы хоть кто-то знал, что он двигается в ее сторону, она тут же бы уехала. Вся семья боялась этого человека», — рассказал родственник погибшей россиянки.

На территории престижного ЖК продолжают работать следователи и криминалисты. «Известиям» удалось попасть внутрь в сопровождении риелтора. Мэрвэ, которой мы представились потенциальными покупателями виллы, во время показа не разрешает делать в сторону и шага. И упорно делает вид, что в поселке ничего не произошло.

Оно и понятно: двойное убийство практически под носом у охранников — серьезный удар по репутации «Акрополь-сити». А цены на квадратный метр здесь зашкаливают. За возможность скрыться за высоким забором знаменитости готовы платить.

Откуда у матери троих детей средства на проживание в закрытом элитном поселке? Вопрос остается открытым. Известно, что Ирина подрабатывала моделью и риелтором, что вряд ли позволило бы покрыть такие расходы. Задержать подозреваемого в убийстве — бывшего мужа, который скрывается с ребенком предположительно в Литве, пока не удалось.