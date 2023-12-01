В Венгрии раскритиковали предложение ограничить передвижение российских дипломатов в ЕС

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Hardt / Geisler-Fotopres

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Инициатива с запретами для дипломатов только усугубит политическую ситуацию.

Инициатива Чехии по ограничению передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза не является разумной, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью «Известиям».

«Роль дипломатии заключается в том, чтобы говорить друг с другом. Конечно, всегда легко говорить с теми, с кем ты согласен на 100%», — отметил глава МИД Венгрии.

Сийярто добавил, что дипломатия для того и существует, чтобы разговаривать даже по тем вопросам, по которым есть разногласия. Он также отметил, что Венгрия не поддерживает идеи, которые могут ограничить дипломатическую активность.

«Эта инициатива абсолютно точно идет вразрез с нашими принципами при всем моем уважении к моему чешскому коллеге. У меня с ним хорошие отношения. Но я не считаю, что это будет разумным», — заметил Сийярто.

Ранее Чехия выдвинула предложение на обсуждение в Евросоюзе ограничить передвижение российских дипломатов по странам, присоединившимся к Шенгенскому соглашению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Захарова ответила на запрет летать над Болгарией.