Вечная тема: почему Зоя Яровицына и ее коллеги жестоко высмеивают мужчин

Фото: Instagram* / zoya_zoo

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По словам юмористки, ничто не заставит ее отказаться от материала, который «залетает» со стопроцентной гарантией.

Звезда стендап-шоу «Женский стендап» Зоя Яровицына объяснила, почему в женском юморе высмеивание мужчин — главная тема. По ее словам, основных направлений три. Первое — это «косяки» вроде отказа мыть за собой посуду и поднимать стульчак. Второе — женский героизм. Дамы с готовностью поддерживают монологи о ее сильном плече — дамы делают для семьи больше, сильно устают, их труд обесценивают, а господа этого не замечают и не понимают. И третья «вечная» тема — секс.

«Это одна из тем, на которых мы построили свою популярность, я считаю, как проект. Мы с самого начала чуть-чуть раздвинули границы того, о чем может говорить женщина со сцены, чтобы люди не вставали и не выходили из зала, не смущались», — отметила Яровицына в интервью телеведущей Юлии Меньшовой.

Как рассказала комик, многие ее коллеги, как и она, пользуются стереотипной структурой монолога. Сначала легкая затравка без острых углов, потом более серьезные мысли, а в конце что-то дерзкое про секс. После такого сценария артист, если шутки у него качественные, уходит со сцены под бурные аплодисменты. Главное — не перейти грань пошлости и скабрезности, чтобы шутка про секс не прозвучала отвратительно. Так с выступающего и зрителя сбрасывается стеснение и напряжение.

«Засрать мужиков — это русская тема?» — спросила Меньшова.

«Нет, интернациональная», — посмеялась Яровицына.

По мнению юмористки, подтвержденному собственным опытом в юморе, тема про отношения мужчин и женщин — вечная. Потому что во всем мире люди двух полов начинают встречаться, начинают жить вместе, женятся и сталкиваются с абсолютно одинаковыми проблемами и конфликтные ситуации у них одни и те же. Поэтому большинству дам близки шутки о затягивании с предложением руки и сердца, про грязное сиденье унитаза и немытую посуду. И речь о дамах не только в РФ — по всему миру.

Юмор Яровицыной выстроен на высмеивании бытовой инвалидности ее мужа Романа Колесникова. Она призналась, что будет «ездить» на этой теме столько, сколько возможно, потому что есть живой отклик. Супруг — продюсер и автор комедии, и его это нисколько не смущает. По мнению артистки, про мужчин шутить вообще проще, дамы таким же уровнем самоиронии похвастаться не могут. Если бы муж вышел на сцену и давай хохотать над самой Яровицыной, она бы с ним развелась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заставило Зою Яровицыну сменить имидж.

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