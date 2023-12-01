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Именно разведка при помощи беспилотников помогает артиллерии точно поражать цель.

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы российских военнослужащих операторов БПЛА. Российские военные помогают сослуживцам корректировать огонь на Артемовском направлении.

Операторы беспилотника «Орлан» вскрыли расположение укрепрайона в лесополосе и после проведения доразведки расположения огневых средств противника навели огонь артиллерии. Огнем орудий из гаубицы «Мста-Б» позиции боевиков ВСУ были уничтожены.

А артиллерийские расчеты буксируемых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» уничтожили позиционный район артиллерии ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении.

Получив координаты разведанного районы размещения артиллерии ВСУ, расчеты орудий «Гиацинт-Б» прибыли на позицию, провели наводку по выданным разведкой координатам и серией выстрелов поразили район размещения тяжелого и среднего артиллерийского вооружения украинских националистов, а также погреба для хранения боеприпасов, точку подвозу и разгрузки.

Командование высоко оценивает применение 152-мм орудий «Гиацинт-Б» за большую дальность, точность боеприпасов и огневую мощь, а также простоту в эксплуатации и обслуживании.

Расчеты «Гиацинт-Б» способны круглосуточно с высокой эффективностью поражать всю номенклатуру целей при различных погодных условиях.

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