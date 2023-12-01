Любовь Успенская рассказала, как напилась на новогоднем корпоративе

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Такое, как уверяет певица, у нее в жизни и карьере случилось только один раз.

Российская певица Любовь Успенская рассказала журналистам об одном постыдном случае, который случился с ней во время новогодних праздников. Историю о том, как безобразно напилась, корреспонденту издания «Страсти» артистка поведала за кулисами XXVIII Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

В один из рабочих дней артистке пришлось присутствовать на целых четырех мероприятиях. И к четвертому выступлению Успенская изрядно перебрала.

«Меня привезли, и я вообще не в состоянии была. Организаторы говорили: „Боже мой, как она будет петь?“ И меня просто поставили», — рассказала певица.

Чтобы хоть как-то спасти положение, для гостей поставили фонограмму Успенской. К счастью, конфуз мало кто заметил, так как праздник шел уже достаточно давно и отмечавшие тоже уже были пьяны.

«После этого я вышла и упала. Тогда я себе позволила оторваться по полной», — добавила исполнительница.

Успенская заверила, так напиться она позволила себе только раз в жизни. А в последнее время вообще не притрагивается к алкоголю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Успенская сделала аборт в 16 лет, забеременев от взрослого мужчины.