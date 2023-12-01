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Штаты готовы пойти на любой шаг, чтобы достичь своих целей. И Зеленский им в этом очень помогает.

Отмена президентских выборов на Украине говорит только о том, что США заинтересованы в том, чтобы действующий лидер Украины продолжал затягивать конфликт с Россией. Об этом URA.RU сообщил военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Эксперт отметил, что Зеленский на посту президента — это дополнительные объемы вооружений, новая финансовая помощь от Запада. А новый лидер Незалежной будет сигналом о том, что Украину заставят подписать мирное соглашение с РФ.

«Вашингтон сделает ставку на войну. А если они предложат другого кандидата, которого они смогут за пару месяцев прогнать по всем каналам, свозить в Вашингтон, в Европу на смотрины, украинцы за него проголосуют и значит, что военные действия будут сворачивать, будут идти на договоренности с Россией, будут принуждать новые власти Украины отдавать территории под контроль России», — пояснил Михайлов.

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Военный аналитик добавил, что только с новым президентом Западу возможно будет построить другое политическое устройство Украины в новых границах и с иным вектором развития.

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