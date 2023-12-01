Смертельный кадр: шесть знаменитых фильмов, которые считаются проклятыми

Фото: Кадр из к/ф «Изгоняющий дьявола», реж. Уильям Фридкин, 1973 г.

Кино любит скандальную рекламу, маркетологи придумывают мистические байки о фильмах, это не секрет. Но когда на съемочной площадке один за другим гибнут люди, всем становится не до шуток.

Проклятия, злой рок, таинственные загробные силы, гости из мира мертвых — хоррор как жанр неизменно завораживает любителей кино. Нередко такие фильмы нарочно обволакивают слухами и легендами мистического толка. Ради интереса прессы, зрителей, ради лишней сотни проданных билетов. Но порой на съемочной площадке и в судьбах самих участников кинопроизводства происходят необъяснимые трагедии. Так некоторые проекты обретают славу проклятых. И тут уже сложно разобраться, где правда, а где выдумка. Что это — череда страшных совпадений, вымысел маркетологов, чрезмерная впечатлительность артистов… Так или иначе, несколько картин известны поистине ужасными событиями вне экрана — о них рассказывается в материале журнала «Мир Фантастики».

«Изгоняющий дьявола» (1973)

Фото: кадр из к/ф «Изгоняющий дьявола», реж. Уильям Фридкин, 1973 г.

В Голливуде этот фильм пользуется дурной славой. Не конечный продукт, а история его создания. Проблемы сопровождали его на каждом этапе производства, о режиссере Уильяме Фридкине говорили, что он мучил актеров. Мог, например, внезапно выстрелить, чтобы ужас в глазах выглядел натурально, или заставить переснимать готовые эпизоды, постоянно увольнял кого-то, передумывал и снова увольнял. Начать съемки вовремя не вышло из-за пожара, уничтожившего почти все декорации, уцелевшую часть погубила вода после срабатывания системы пожаротушения. Может, это был знак?

По рассказам актрисы Эллен Берстин, с картиной «Изгоняющий дьявола» связаны девять смертей. Кроме того, сотрудники проекта не раз калечились на работе и рисковали жизнью. Сама Берстин сломала копчик во время трюка, маленькая артистка Линда Блэр получила травму спины и заработала сколиоз, плотник и осветитель лишились пальцев по неосторожности. Актер Джек Макгоурэн умер через неделю после завершения съемок, вскоре скончалась Василики Мальярос.

Также не стало брата Макса фон Сюдова, дедушки Линды Блэр, ночного сторожа площадки, техника и первенца помощника оператора, сына актера Джейсона Миллера сбил мотоцикл. Команда всерьез подумывала позвать священника для себя. Спустя несколько лет после премьеры стало известно, что в эпизоде «Изгоняющего дьявола» снялся настоящий серийный убийца. Фридкин был так впечатлен, что использовал его историю для создания сценария фильма «Разыскивающий» с Аль Пачино в главной роли.

«Омен» (1976)

Фото: Кадр из к/ф «Омен», реж. Ричард Доннер, 1976 г.

Авторы этого фильма заранее готовились к испытаниям, сюжет сам собой намекал, что спокойных и веселых рабочих смен ждать не стоит. Все поплатятся за игры с самим дьяволом. За два месяца до начала съемок свел счеты с жизнью сын Грегори Пека. Когда артист полетел в Лондон на съемки очередных эпизодов, в его самолет ударила молния, то же произошло со сценаристом Дэвидом Зельцером тремя днями позже.

Режиссер Ричард Доннер попал в аварию и едва не лишился ноги, а потом террористы устроили взрыв в отеле, где жил продюсер Мэйс Нойфельд. А однажды чуть не погибла целая съемочная группа. Команда перенесла вылет, и назначенным для нее самолетом воспользовались другие люди — самолет разбился, никто не выжил. В сафари-парке, где снимали сцену с бабуинами, погиб смотритель — не запер дверь и был растерзан львом. В ДТП попали мастер спецэффектов Джон Ричардсон и его ассистентка, девушка погибла. Прямо как в одном из эпизодов фильма она лишилась головы.

«Полтергейст» (1982)

Фото: Кадр из к/ф «Полтергейст», реж. Тоуб Хупер, 1982 г.

В этом проекте страдали в основном актеры. Вскоре после премьеры из-за ревности бывший возлюбленный Джон Суини задушил 22-летнюю Доминик Данн. В ночь нападения офицеры, прибывшие на место происшествия, обнаружили парня сидящим возле бессознательного тела Данна на подъездной дорожке, он сказал офицерам: «Я убил свою девушку». Сначала Суини признал вину, позже стал заявлять, что произошедшее — кошмарная случайность. И получил приговор — непредумышленное убийство. Шесть с половиной лет тюрьмы.

Семья Данн была возмущена, ведь бойфренд преследовал девушку, заставлял вернуться к нему, нападал, вламывался в дом не раз до роковой ночи. После суда Джон Суини был заключен в тюрьму строгого режима в Сьюзенвилле, штат Калифорния. Он был освобожден условно-досрочно, отсидел всего три года и семь месяцев. После освобождения Суини взяли на работу шеф-поваром в высококлассный ресторан в Санта-Монике, Калифорния. Родственники Данн устраивали протесты у входа, и молодому человеку пришлось уволиться. Отец актрисы еще долго преследовал его, вынудив снова переехать и сменить имя.

В ходе съемок сиквела «Полтергейста» от онкологии скончался артист Джулиан Бек, через год тоже из-за болезни ушел Уилл Сэмпсон. Накануне премьеры третьей части картины умерла 12-летняя Хезер О’Рурк, она покоится на том же кладбище, что и Доминик Данн. Поговаривают, что продюсер Стивен Спилберг и режиссер Тоуб Хупер сэкономили на реквизите и притащили на площадку настоящие человеческие скелеты. И что этим они разозлили жителей потустороннего мира и обрушили страшную кару на артистов. Логика у духов, очевидно, отсутствует — актеры даже не знали, что плавают в бассейне с трупами, но поплатились именно они, а не Спилберг и Хупер.

«Бегущий по лезвию» (1982)

Фото: Кадр из к/ф «Бегущий по лезвию», реж. Ридли Скотт, 1982 г.

В этом проекте с дьяволом никто не заигрывал, никакой мистики тут вообще нет. Эта великолепная работа, которой киноманы поклоняются по сей день, была губительной не для создателей, а для коммерческих компаний. Проклятие фильма коснулось брендов, заплативших за рекламу в кадре. Почти все они канули в лету. Телекоммуникационное предприятие Bell System распалась, производитель видеоигр Atari тоже, авиакомпания Pan Am завершила свою историю в 1991-м. Coca-Cola, впрочем, живет и здравствует, несмотря на периоды кризиса. В 2017 году режиссер Дени Вильнев снял продолжение истории — «Бегущий по лезвию 2049». В фильме можно снова увидеть логотипы компаний, фигурировавших в оригинальном фильме.

«Ворон» (1994)

Фото: Кадр из к/ф «Ворон», реж. Алекс Пройас, 1994 г.

Стильная, эффектная, мрачно-живописная экранизация одноименного комикса о восстании из мертвых во имя священной мести. Эта роль могла сделать сына Брюса Ли Брэндона суперзвездой, но он погиб прямо на съемочной площадке. Команда закончила картину с дублером главного героя Чадом Стахельски, близким другом Брэндона, сегодня он известен как режиссер серии фильмов «Джон Уик». Причиной этой и других трагедий в истории «Ворона» стала попытка продюсеров сэкономить на производстве. Они сократили бюджет ленты вдвое — поехали в штат, где законы не очень строгие, платили сотрудникам и актерам меньше, а работать заставляли намного больше и быстрее.

В спешке и небезопасных условиях член съемочной группы получил ожог, потом сгорел грузовик с оборудованием, один из недовольных работников специально въехал на своем авто в декорации, другую бутафорию уничтожил внезапный пожар, каскадер упал с крыши и сломал несколько ребер. Продюсеры требовали экономии на всем, и в итоге чтобы не покупать муляжи патронов, реквизиторы взяли настоящие патроны, просто высыпали из гильз порох и зарядили револьвер. Из-за этого погиб Ли.

В ходе работы с этим револьвером одна из пуль застряла в стволе. Специалисту по оружию ничего не сказали, инцидент не проверили и не проработали. А потом и вовсе решили — зачем платить оружейнику? Сами справимся. Из этого револьвера выстрелили в Брэндона Ли. Актер был ранен в живот, пуля застряла в позвоночнике, он потерял много крови и спустя 12 часов скончался в больнице. Через две с небольшим у него планировалась свадьба. Матери артиста выплатили внушительную компенсацию, более никакой ответственности никто не понес. Пленку с записью смерти Ли уничтожили.

«Приключения Супермена» (сериал, 1952-1958)

Фото: Кадр из сериала «Приключения Супермена», реж. Томас Карр

«Проклятие Супермена» — одна из легенд Голливуда. Сыгравшие этого героя артисты стали его главной целью. Первой жертвой стал Кирк Элин, актер из первой экранизации. Он прожил долгую жизнь, но не достиг успеха в карьере. А вот Джордж Ривз из сериала «Приключения Супермена» умер ужасной смертью в 1959-м. За несколько дней до свадьбы его нашли с пулей в голове и признали самоубийцей. Официальная версия подвергалась сомнению, так как в деле было много нестыковок, но настоящего убийцу, если он существовал, так и не нашли.

Еще одна трагедия произошла с актером Кристофером Ривом — выходцем из блестящей семьи со внушительной родословной, роскошным красавцем, исполнившим роль Кларка Кента в фильмах Ричарда Доннера (режиссер «Омена», между прочим). В 1995 году Рив упал с лошади и сломал шею. Врачи спасли жизнь артиста, но из-за травмы он остался парализованным, он не мог самостоятельно дышать, говорил при помощи вставленного в трахею аппарата. Рив и его жена открыли центр реабилитации, актер занимался общественной деятельностью, выступал на телевидении, снимался в кино. Умер в 52 года, сердечный приступ.

Марго Киддер, сыгравшая в ленте Доннера Лоис Лейн, страдала биполярным расстройством, пила и злоупотребляла препаратами. В пьяном угаре она попала в аварию в 1990-м. Она отказалась от вмешательства хирургов, из-за чего два года была прикована к инвалидному креслу, киностудия потеряла актрису текущего проекта, понесла убытки, подала в суд и обанкротила Киддер. В 2018 году звезда покончила с собой. Ли Куигли, который младенцем снимался в «Супермене», в 14 лет умер от токсикомании.

«Атук» (нереализованный сценарий)

Актер Джон Белуши, скоропостижно скончавшийся после получения главной роли в фильме «Атук». Фото: Кадр из к/ф «Соседи», реж. Джон Г. Эвилдсен, 1981 г.

Фильм «Атук» по мотивам сатирического романа Мордехая Рихлера «Несравненный Атук» об инуите, которого испортила цивилизация, так никто и не снял — год за годом умирали претенденты на главную роль. Это «проклятие» погубило целую кипу известных голливудских комедиантов. Сценарий написал Тодд Кэрролл, предложение сыграть ведущую роль получил Джон Белуши. Скончался в результате передозировки наркотиками через несколько месяцев.

Через несколько лет Кэрролл доработал сценарий, предложение получил стендап-комик Сэм Кинисон. Артист с первого дня устраивал скандалы, продюсеры обвиняли его в звездной болезни, суды убили проект, а в 1992 году Кинисон погиб в автокатастрофе. Ходили слухи, что перед смертью несчастный спорил с невидимым оппонентом, говорил ему, что не хочет умирать, потом якобы согласился, потерял сознание и больше не открыл глаз.

Спустя два года на роль взяли Джона Кэнди, но тот даже не успел подписать контракт, его нашли мертвым в номере отеля в Мексике — причиной назвали инфаркт. Следующий претендент Крис Фарли также ушел из жизни из-за большой дозы запрещенных веществ. Комика Фила Хартмана, которого позвали сыграть персонажа второго плана, во сне застрелила наркоманка-жена. «Атука» предлагали также Уиллу Ферреллу, Джеку Блэку и Джону Гудману, но они отказались, у сценария была дурная слава.

Эти истории и многие другие витают в небе над голливудскими холмами, но режиссеры продолжают свое дело, не боясь проклятий и возмездия судьбы. Иначе как объяснить, что некоторые из них вдохновляются историями самых жестоких серийных убийц планеты? Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-10 сериалов про маньяков, основанных на реальных событиях.