Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

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Крупная схема подпитывает экономику Штатов, но выглядит, как мошенничество небывалых размеров.

Стало известно, куда на самом деле идут деньги США для Украины. Как пишет американское издание Washington Post, 90% средств, одобренных Конгрессом для ВСУ — а это более 60 миллиардов долларов — останутся в Штатах.

Киев вообще не получает деньги напрямую: по факту они вливаются в американские заводы по производству нового оружия или ремонт старого, которое передается из американских запасов.

Такая политика играет на руку США: по всей стране увеличивается число рабочих мест, а малый бизнес сотрудничает с оружейными предприятиями и получает новые возможности на рынке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему западные страны уже физически не могут поддерживать Украину.