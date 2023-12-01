Новая цель: дрон «Ланцет» уничтожил украинский Су-25
В сети появилось видео уничтожения украинского Су-25 дроном-камикадзе «Ланцет»
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
На Западе называют российские «Ланцеты» настоящим проклятием для ВСУ
Настоящим кошмаром для ВСУ стали российские барражирующие боеприпасы «Ланцет». Они бесшумно подлетают и уничтожают вражескую технику. Новым доказательством этому стало поражение украинского штурмовика Су-25 в Кривом Роге.
Видео распространилось в Telegram-каналах, освещающих события в зоне СВО. На нем видна работа российских беспилотников по замаскированному и — судя по расположению на взлетной полосе — подготовленному к вылету украинскому самолету.
Летающую бомбу модернизировали и теперь она может поражать цели на более дальнем расстоянии. И это для противника по-прежнему неожиданность.
Похожее видео ранее оказалось в распоряжении "Известий". Действия происходят на том же аэродроме, но штурмовик Су-25 расположен иначе.