Названа причина смерти сенатора Владимира Лебедева

Глава комитета СФ Тимченко сообщил, что сенатор Лебедев умер от инфаркта

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

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Для коллег политика внезапная смерть Лебедева стала огромной утратой.

Нижегородский сенатор скончался от инфаркта, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

«Его похоронят в Нижнем Новгороде, в субботу или воскресенье, когда решат родные», — сказал Тимченко.

Тимченко добавил, что его погибший коллега был настоящим патриотом, ратовал за Россию, отстаивал интересы своего региона.

О смерти политика первым сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона назвал Владимира Лебедева настоящей легендой, профессионалом и созидателем.

Владимир Лебедев работал на должности первого заместителя председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. До работы в Совете Федерации Лебедев занимал высокие посты в различных крупных российских компаниях. Также выполнял обязанности на посту заместителя министра природных ресурсов и экологии России, возглавлял Федеральное агентство лесного хозяйства.

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