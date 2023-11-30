Праздник «Алые паруса» стал лидером голосования на портале «Достижения. РФ»

Фото: 5-tv.ru

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В конкурсе участвовали свыше тысячи проектов со всей страны.

Праздник «Алые паруса» признан безусловным лидером голосования на сайте проекта «Достижения.рф»! Легендарный выпускной набрал почти два с половиной миллиона голосов. В рейтинге приняло участие 89 проектов со всей страны. За 100 дней реализации проекта участие в онлайн-голосовании приняли десять миллионов человек.

«Алые паруса» — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла невероятная популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый выпускной состоялся 27 июня 1968 года. Ежегодная традиция вчерашних школьников встречать свой первый взрослый рассвет с бригантиной под алыми парусами прервалась. Она была возрождена после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Сейчас легендарный выпускной — визитная карточка не только Петербурга, но и всей России. Миллионы туристов из разных стран приезжают в Северную столицу, чтобы увидеть волшебство праздника «Алые паруса». И каждый год известное во всем мире шоу поражает своим масштабом и уникальностью.

В 2023 году невероятные по красоте «Алые паруса» посмотрело рекордное количество зрителей! Аудитория праздника составила почти 33 миллиона человек. 22 434 070 человек наблюдали за легендарным выпускным в телевизионном эфире по всей России и странах СНГ. Количество зрителей онлайн-трансляции в сети впервые превысило десять миллионов.

Проект «Достижения. РФ» реализован в рамках подготовки к международной выставке-форуму «РОССИЯ». Его цель — продемонстрировать достижения страны в различных сферах за 20 лет, сформировать чувство гордости за Россию, уверенность в ее стабильном будущем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о работе стенда «Алые паруса» на выставке «Россия» на ВДНХ.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала