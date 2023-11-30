Одна из главных загадок XX века: утерянный шедевр Боттичелли наконец найден

Фото, видео: www.globallookpress.com / state_hermitage; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Легендарная картина стоимостью 100 миллионов евро хранилась в частном доме.

Любимую работу Боттичелли «Мадонна с младенцем» нашли в пригороде Неаполя. Полотно эпохи Возрождения пропало еще полвека назад. Специалисты даже думали, что оно утрачено безвозвратно.

Но, как выяснилось, все это время картина была в частной коллекции. Шедевр, который оценивается как минимум в 100 миллионов евро, в плохом состоянии и требует серьезной реставрации.

Сейчас выясняют, действительно ли полотно принадлежит семье, которая скрывала его столько лет. «Мадонну с младенцем» хотят передать в музей, чтобы она хранилась в более подходящих условиях.