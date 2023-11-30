Важная дата: в Петербурге готовятся отметить 80-летие снятия блокады

Фото, видео: © РИА Новости / Борис Кудояров; 5-tv.ru

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Все, кто жил в Ленинграде в дни блокады и отстаивал свободу города, с 1 декабря получат право на безлимитный бесплатный проезд в поездах дальнего следования.

Все, кто жил в Ленинграде в дни блокады и отстаивал свободу города, с 1 декабря получат право на безлимитный бесплатный проезд в поездах дальнего следования. Об этом сообщила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече оргкомитета по празднованию 80-летия снятия блокады. Также она рассказала, что план мероприятий уже включает более 135 пунктов.

«И идеи новые продолжают поступать, которые мы внимательно рассматриваем. Этот план рассчитан был и на текущий год, и на следующий год. И на всех уровнях, надо отдать должное, все очень трепетно относятся к полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады, и на всех уровнях идет его реализация», — сообщила она.

Также Валентина Матвиенко напомнила о единовременной выплате тем, кто награжден знаком «Житель блокадного Ленинграда» и медалью «За оборону Ленинграда». Деньги будут перечислены уже в декабре.