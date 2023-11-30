Генная инженерия, робототехника, история: что в центре внимания участников Конгресса молодых ученых

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На Конгрессе молодых ученых объявили о старте Школы научной этики.

В парке «Сириус» — заключительный день Третьего конгресса молодых ученых. И сегодня там говорили о научной этике. Что допустимо, а что нет в работе исследователей, — вопрос актуальный, особенно с учетом популярности нейросетей. Их использование — не только помощь, но и большое искушение для современных ученых. Алексей Лазуренко продолжит.

Еще можно доверить управление роботам полностью. В Сириусе сегодня Прорыв. Это новый роботизированный комплекс для атомных станций будущего поколения.

Еще можно доверить управление роботам полностью. В «Сириусе» сегодня «Прорыв». На кадрах, сделанных нашей съемочной группой, можно увидеть новый роботизированный комплекс для атомных станций будущего поколения.

Эти машины даже чинить сами себя умеют — прорывные российские технологии, под которые нужны новые специалисты. Их тоже будут учить в «Сириусе».

«Это короткое время показало, что наша молодежь очень талантливая. Она не только может предметные знания усваивать достаточно быстро, но и может давать такой комплекс технологических решений, объединяясь в команду под ведущую сегодня национальную задачу — обеспечение технологического суверенитета», — сказала руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Третий конгресс молодых ученых как раз показал — пытливые умы готовы менять Россию и быть ей надежной опорой.

«Импортозамещение достигло таких масштабов, что фарму сегодня производят даже в Тульском педуниверситете. Вуз выиграл грант на строительство лаборатории, подключились местная фармацевтическая фабрика. И теперь в Туле производят мази и даже спреи от насморка», — рассказал корреспондент.

В таких условиях особенно важна научная этика. В третий день Конгресса ей посвящают отдельную сессию. Учить честности нужно еще до того, как деятель науки попадет в свою первую лабораторию. Поэтому сегодня объявляют о старте Школы этики научных исследований. Технологии развиваются стремительно. Тот же искусственный интеллект с одной стороны, помощник, с другой — настоящее испытание.

«Для меня как для врача, для ученого, конечно, является неприемлемым написание научного труда нейросетью и, допустим, подача этого для защиты или для сдачи, допустим, мне, как преподавателю, от студента. Такого, конечно, не хотелось бы видеть. Здесь, мне кажется, снова вступает в силу культура, воспитание культуры. Наличие таких этических школ, которые бы преподавали молодым исследователям нормы права и нормы этики: что этично, что красиво, а что некрасиво», — заявила Мария Воронцова, к. м. н., ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ и заместитель декана ФФМ МГУ им. Ломоносова по науке.

Поэтому в научной среде сегодня формулируют принципы этической экспертизы. Это особенно важно в условиях когда научных прорывов в стране все больше. В эксклюзивном интервью «Известиям» глава Минздрава рассказал, что Россия становится ключевым игроком медицинского туризма.

«По онкологии поток в этом году увеличился больше, чем в два раза. Поэтому и те разработки, которые ведут ведущие центры, сегодня активно внедряются. Мы видим увеличение объемов лечения: доступность, химиотерапия, многое другое. Поэтому результатом становится снижение смертности», — отметил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

А дальше — генная инженерия, робототехника, история. Три дня в «Сириусе» еще раз доказали — для молодых в науке не бывает неинтересных тем. И государство их в этом поддерживает. Накануне президент говорил о расширении программы поддержки молодых ученых «Менделеевская карта». Сегодня интересуемся в кулуарах конгресса: как это будет выглядеть?

«Для этого надо сначала оценить, в каком объеме можно это сделать. По крайней мере, сейчас инициатив много, и важно, чтобы эта инициатива не начала развиваться в ущерб каким-то другим», — помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

В том числе и это движет российскую науку вперед. Останавливаться не собирается и Конгресс молодых ученых. Создатели будущего уже договорились встретиться в «Сириусе» через год.