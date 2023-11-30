Адвокат убитой в Турции россиянки рассказал о бездействии турецкой полиции

Фото: www.globallookpress.com / Mustafa Kaya

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В участке с убийцей просто поговорили.

Несколько дней назад мир потрясла ужасающая новость об убийстве двух россиянок в турецком городе Бодруме. По данным следствия, в хладнокровном убийстве 42-летней модели Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери мог быть причастен бывший муж погибшей — 45-летний гражданин Литвы Андрей Куслевич, который на сегодняшний день находится в розыске.

Адвокат Ирины Оганес Геворкян в комментарии сайту KP.RU утверждает, что турецкая полиция закрывала глаза на угрозы со стороны неадекватного мужчины. Трагедию можно было предотвратить, если бы Андрея вовремя задержали.

По словам адвоката, Куслевич терроризировал бывшую жену угрозами и порчей имущества. Экс-супруг приходил в дом погибшей и выламывал ей двери, однако единственное, что предприняли служители закона — запретили мужчине приближаться к Двизовой.

Наложенный запрет никем не контролировался, поэтому Куслевича ничто не останавливало от его нарушения. По мнению адвоката, полиция Турции должна была как минимум арестовать буйного мужчину, после чего направить дело по нему в суд, а после привлечь к уголовной ответственности. При этом полиции было известно, что Куслевич находится в розыске в России и Монако, за совершенные им ранее кражу и побег из заключения. По словам адвоката, правоохранительные органы просто провели с мужчиной воспитательную беседу и отпустили.

Полиции до сих пор неизвестно местонахождение предполагаемого убийцы и его малолетнего сына. Возникают опасения, что жестокая расправа могла произойти на глазах у мальчика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие цели преследовал вероятный убийца россиянки и ее дочери в Турции.