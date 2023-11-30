Красивая любовь, закончившаяся трагедией: история Галины Польских и Фаика Гасанова

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Мог ли служебный роман актрисы привести к гибели режиссера из Баку?

Красивая история любви актрисы Галины Польских и режиссера Фаика Гасанова продлилась недолго: мужчина ушел из жизни молодым. О том, что стало причиной разлада в семье, который мог стать косвенной причиной трагедии — в материале 5-tv.ru.

Идеальная пара Польских и Гасанова

Галина Польских и Фаик Гасанов познакомились во время учебы во ВГИКе. К тому моменту будущий режиссер учился на третьем курсе, а юная красавица только поступила. Хрупкая светловолосая девушка сразу привлекла к себе внимание Фаика, как и других студентов. Да и Галина признается, что обратила внимание на высокого статного парня при первой же встрече в коридоре института. Как в самой красивой истории любви: молодые люди встретились глазами и поняли, что созданы друг для друга.

Отношения Фаика и Галины начинались, как полагается: красивые ухаживания, внимание, а однажды Гасанов даже ночевал на лестнице в подъезде, где жила Польских, чтобы утром отправиться на пары вместе, под руку. Предложение руки и сердца мужчина тоже сделал, как предписывает традиция, попросив дозволения на брак у бабушки Галины, которая воспитывала ее с детства одна. А во время подготовки к столь торжественному событию ухитрился узнать размер ее пальца, чтобы не ошибиться с покупкой обручального кольца.

Свадьбу молодые люди сыграли скромно, по-студенчески. Но режиссер смог исполнить заветные желания возлюбленной и организовал настоящее романтическое путешествие в Ялту. Именно об этом мечтала актриса — полетать на самолете и хотя бы раз в жизни увидеть море. Для простого студентка это был настоящий подвиг, в очередной раз доказывающий, насколько глубоки были чувства Гасанова к своей жене.

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Короткое счастье Польских и Гасанова

Галина Польских. Фото: www.globallookpress.com / Igor Gnevashev

Первые годы актриса и режиссер жили, что называется, душа в душу. Через год после бракосочетания в семье родилась дочь Ираида. После того, как мужчина окончил институт, он получил распределение на киностудию в Баку. Вместе с мужем приезжала туда и Галина, и, как сама признавалась, была очарована красотой этого города. Однако семья прожила там недолго: через год Гасанов получил приглашение от Одесской киностудии, где начал снимать собственный фильм.

Галина Польских успевала уделять время и работе — актерская карьера развивалась вовсю — и домашним делам. А возможные трудности пара переживала сообща.

Переломным моментом можно назвать съемки актрисы в фильме «Дикая собака Динго», в котором, помимо Польских, в качестве режиссера принимал участие Станислав Чаплин. Он был очарован красотой артистки и оказывал ей знаки внимания, хотя прекрасно знал о ее статусе замужней женщины. Появились слухи об их романе, причем, их подогревал сам режиссер.

«Да, с Галей у нас случился служебный роман. Он не мог продолжаться долго — я женат, Галочка замужем. Вскоре на площадку приехал ее муж. О нашей связи ему уже кто-то сообщил. Фаик безумно любил Галю. Конечно, нам всем было тяжело. Объяснялись не на трезвую голову: всю ночь пили чачу с Фаиком и интеллигентно матерились. До драки не дошло…», — рассказывал в одном из интервью Чаплин.

Трагическая гибель режиссера Гасанова

После случившегося скандала Гасанов, пытаясь залить обиду и горечь из-за измены жены, начал все чаще употреблять алкоголь. Поговаривали даже, что у мужчины была настоящая депрессия, которую только усугубляла частая разлука с любимой, как и прежде, женой. Отныне супруги виделись не слишком часто, в основном, все-таки из-за работы: он снимал свой фильм в Одессе, она — снималась в кино в Москве.

Также ходили слухи, что, пытаясь забыться, Гасанов и сам завел женщину на стороне.

«После скандала с мужем любовницы выскочил нетрезвым на улицу, попал под трамвай и ему отрезало ноги. Я тогда Гале не позвонил, понимал: она чувствует свой грех», — передает воспоминания режиссера Станислава Чаплина издание Trend News Agency.

Страшное известие о гибели мужа застало Польских во время работы над фильмом Сергея Герасимова «Журналист». Причем, сначала она узнала о смерти любимой бабушки, которая заменила ей обоих родителей, а спустя десять дней ей сказали, что теперь она — вдова.

Долгое время было две версии обстоятельств гибели Фаика Гасанова. Он погиб в Одессе в 1965 году, ему было всего 28 лет. К тому моменту муж и жена не виделись уже несколько месяцев. Долгое время говорилось о том, что он перебегал дорогу и попал под колеса автомобиля. Однако на самом деле режиссера сбил трамвай, отрезав ему обе ноги. Спасти мужчину не удалось.

Несколько лет после случившегося Галина Польских пребывала в глубокой депрессии. Актриса и спустя 50 лет поддерживает связь с родными Фаика Гасанова, называя их своей семьей, а Баку — вторым родным городом, местом, где она была по-настоящему счастлива.

Ранее 5-tv.ru писал, как Польских рассказала в грубой форме, что с ней случилось.