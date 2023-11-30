«Нас любят не за быструю езду»: как погиб звезда «Форсажа» Пол Уокер
Пол Уокер погиб в автокатастрофе из-за столкновения с деревом ровно 10 лет назад
Фото: www.globallookpress.com / Ian Gavan
Мужчина прославился благодаря саге о крутых машинах.
Ровно десять лет назад, в 2013 году, в автокатастрофе погиб американский актер Пол Уокер, полюбившийся отечественному зрителю благодаря франшизе «Форсаж». Редакция Газета.ру решила вспомнить обстоятельства трагедии.
Пол Уокер.
Мужчина и его друг Роджер Родас ехали на спорткаре Porsche Carrera GT с благотворительного мероприятия. Приятель актера, сидевший за рулем, не справился с управлением и автомобиль влетел в дерево, после чего загорелся.
«Когда я согласился на съемки в первой части, то только и радовался: „Сейчас погоняем!“ Но потом понял, что зрителей привлекало то, что связывает героев помимо любви к быстрой езде. Постепенно на первый план у нас вышли темы семьи, верности», — рассказывал Уокер в интервью.
В тот день актер торопился домой к дочери. Он собирался купить вместе с ней рождественскую елку. Повзрослевшая девушка, кстати, снялась в киносаге «Форсаж».
Фанаты у мемориала актера Пола Уокера, погибшего в автокатастрофе в Валенсии.
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