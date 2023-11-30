«Нас любят не за быструю езду»: как погиб звезда «Форсажа» Пол Уокер

Пол Уокер погиб в автокатастрофе из-за столкновения с деревом ровно 10 лет назад

Фото: www.globallookpress.com / Ian Gavan

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Мужчина прославился благодаря саге о крутых машинах.

Ровно десять лет назад, в 2013 году, в автокатастрофе погиб американский актер Пол Уокер, полюбившийся отечественному зрителю благодаря франшизе «Форсаж». Редакция Газета.ру решила вспомнить обстоятельства трагедии.

Пол Уокер. Фото: www.globallookpress.com / Globe Photos

Мужчина и его друг Роджер Родас ехали на спорткаре Porsche Carrera GT с благотворительного мероприятия. Приятель актера, сидевший за рулем, не справился с управлением и автомобиль влетел в дерево, после чего загорелся.

«Когда я согласился на съемки в первой части, то только и радовался: „Сейчас погоняем!“ Но потом понял, что зрителей привлекало то, что связывает героев помимо любви к быстрой езде. Постепенно на первый план у нас вышли темы семьи, верности», — рассказывал Уокер в интервью.

В тот день актер торопился домой к дочери. Он собирался купить вместе с ней рождественскую елку. Повзрослевшая девушка, кстати, снялась в киносаге «Форсаж».

Фанаты у мемориала актера Пола Уокера, погибшего в автокатастрофе в Валенсии. Фото: www.globallookpress.com / Ricky Bassman

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сложились судьбы главных звезд фильма «Форсаж».