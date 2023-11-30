Имущество осужденного экс-полковника Захарченко обращено в доход государства

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Еще в 2019 году суд оценил стоимость обращенной собственности в рекордную сумму — около девяти миллиардов рублей.

Имущество осужденного за коррупцию бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко обращено в доход государства. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Уточняется, что решение принял столичный суд, удовлетворив исковые требования прокуратуры. В итоге в доход государства обращено имущество Захарченко и его семьи на сумму свыше 50 миллионов рублей. Установлено, что на незаконно заработанные средства были куплены ювелирные изделия, наручные часы и объекты недвижимости.

В 2019 году суд уже проводил такую процедуру. Тогда стоимость обращенной собственности была рекордной — около девяти миллиардов рублей.

Напомним, согласно данным следствия, Захарченко на протяжении девяти лет с 2007 года получал взятки от организованной группы. Полковник был задержан осенью 2016-го. Спустя три года ему был вынесен обвинительный приговор. Суд приговорил его к 16 годам колонии и назначил штраф размером 500 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-сотрудник ФСБ России Дмитрий Сенин заочно приговорен к девяти годам колонии строгого режима за посредничество в даче взятки Захарченко.