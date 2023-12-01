🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня нас затопят нахлынувшие воспоминания. Только главное — выбирать из них самые хорошие и добрые.
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 1 декабря, Сегодня нас затопят нахлынувшие воспоминания. Только главное — выбирать из них самые хорошие и добрые.
♈ Овны
Сегодня вы можете встать не с той ноги и все будет идти наперекосяк. Контролируйте все сферы жизни, чтобы не допустить серьезных ошибок. Бизнесменам в этот день стоит быть осторожнее — можно вложиться не туда и «прогореть». Аккуратнее нужно быть и со словами — кого-то они могут обидеть. Работать много звезды запрещают — можете почувствовать себя плохо.
Космический совет: прислушайтесь к советам других.
♉ Тельцы
Сегодня можно полежать в кровати подольше и взяться за дела только во второй половине дня — в первой будет сложно что-либо делать. Зато вечером вас будет сложно остановить: вы будете браться даже за самые сложные задачи и выполнять их лучшим образом. Спорить и ссориться в этот день не желательно — вы не найдете компромисс, скорее вы разорвете отношения.
Космический совет: изучитесь что-то новое.
♊ Близнецы
Займитесь этим утром тем, что приносит вам удовольствие или пользу. А вот за работу и важные личные проблемы лучше не браться — скорее всего, они забуксуют и испортят вам настроение. Эмоции лучше держать при себе — в этот день вы можете накричать на близких или незнакомцев, а это подпортит вашу карму. Позже она может ответить вам и испортить все планы.
Космический совет: проявите инициативу.
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♋ Раки
Сегодня все нужно делать самому, не стоит доверять кому-то даже самые незначительные дела — вас могут подвести. Вообще, сейчас стоит больше работать, чтобы, наконец, начать двигаться по карьерной лестнице вверх. Также в этот день придется выслушать чью-то исповедь. Обязательно дайте совет этому человеку — это поможет и ему, и вашу карму укрепит.
Космический совет: выбирайте самые сложные задачи.
♌ Львы
Не стоит брать за что-то или кого-то ответственность — лучше переложите ее на других. Принимать важные решения тоже не нужно, ведь позже вы обязательно о них пожалеете. Рассказывать о былых победах тоже не стоит — можно привлечь к себе конкурентов или нажить врагов. Больше слушайте других, ведь они могут рассказать вам новости, которые повлияют на вашу жизнь.
Космический совет: ждите приток денег.
♍ Девы
Пора поработать психотерапевтом. Вы — отличный слушатель, и сегодня вам пригодится эта черта. При этом стоит меньше разговаривать, иначе ваш собеседник не успеет высказать все. Именно так в этот день вы узнаете интересные новости, да и укрепите карму. Также звезды советуют работать в поте лица — это привлечет к вам не только удачу, но и новые проекты.
Космический совет: порадуйте себя новой покупкой.
♎ Весы
Позвольте себе полежать в постели подольше — в это утро лучше не за что не браться, велик риск сделать немало ошибок. Будьте любезны и добры к близким и коллегам, если вам от них что-то нужно — они обязательно ответят на вашу просьбу. А вот в соцсетях в этот день лучше «не зависать», можете потерять много времени, которое лучше потратить на работу и деловые переговоры.
Космический совет: не спешите сегодня.
♏ Скорпионы
Не стоит «высовываться» — сегодня лучше реже высказывать свое мнение и держать при себе инициативы. В этот день вы можете найти и конкурентов, и врагов. А этого вам, конечно же, не нужно. Также в этот день будет сложно общаться — все эмоционально накалены и риск разругаться с кем-то ну очень велик. Время подумать о здоровом образе жизни — начните с малого, например, с зарядки.
Космический совет: следите за собой, а не за другими.
♐ Стрельцы
Возьмите паузу в серьезных и сложных делах — сегодня вам стоит отдохнуть, иначе вы перегорите. Также полезно в этот день задуматься о своем здоровье — стресс подъедает ваш иммунитет. При этом хорошо чаще встречаться с деловыми партнерами или любимыми — это поднимет вам настроение и вдохновит на новые проекты. А вот решать сейчас что-либо не стоит — есть риск, что уже завтра вы пожалеете об этом.
Космический совет: будьте деликатнее.
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♑ Козероги
Тревожность не отступает. Пытайтесь рассеивать ее разговорами и приятными делами. Также нервозность отпечатается и на работе, поэтому старайтесь не встречаться с начальством — можете испортить карьеру. Полезно контролировать все сферы жизни — это поможет вам не допустить ошибки. Также звезды советуют обратить внимание на сны — сейчас они могут подсказать вам, что лежит на вашей душе тяжелым грузом.
Космический совет: воздержитесь от замечаний.
♒ Водолеи
Утром лучше полежать в постели подольше — в первой половине дня не стоит браться за что-то важное. Кто-то сегодня захочет исповедоваться перед вами. Внимательно выслушайте и дайте совет — это хорошее дело подтянет вашу карму. Не опускайте руки, если столкнетесь с препятствиями, вы сможете со всем справиться. А вот флиртовать в этот день не стоит — вас могут неправильно понять.
Космический совет: придумайте новый способ достижения целей.
♊ Рыбы
Расставлять точки над «i» в такой день — ужасная идея. Вы не придете к компромиссу, а скорее расстанетесь с этим человеком. Вставать рано утром звезды тоже не рекомендуют — есть риск совершить фатальную ошибку или испортить плохим делом карму. А вот встречаться с друзьями очень даже полезно в этот день — у вас поднимется настроение, и вы сможете узнать интересную информацию.
Космический совет: посвятите время активному отдыху.
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