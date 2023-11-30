«Так совпало»: Захарова в шутку сравнила Лаврова с советским хоккеистом

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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«Та самая легенда № 17» — официальный представитель МИД России объяснила, почему так произошло.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила министра иностранных дел Сергея Лаврова с советским хоккеистом Валерием Харламовым.

Как отметила дипломат в эфире федерального телеканала, глава ведомства выступает под номером 17, под которым играл легендарный спортсмен.

«Вы не поверите, но так совпало: Сергей Викторович Лавров выступает на совете министров иностранных дел ОБСЕ под номером 17. Да, та самая „легенда № 17“, которая будет противостоять вот этому псевдобойкоту со стороны агрессивно настроенной пятерки», — с улыбкой сказала она.

При этом Захарова иронично назвала Польшу, три прибалтийские республики и Украину «хоккейной антипятеркой». Она объяснила это тем, что эти страны демонстративно отказались от участия в заседании совета глав МИД ОБСЕ из-за приглашения России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров прибыл в Македонию для участия в заседании совета, но маршрут полета пришлось изменить. В итоге путь российского министра лежал не через Болгарию, а через Грецию.