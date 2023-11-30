«На донышке»: как сейчас живут Диана Шурыгина и Сергей Семенов

Фото: www.globallookpress.com / vk.com

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Нашумевшая на всю Россию история изнасилования 16-летней девушки закончилась огромным сроком для преступника и невероятной популярностью для его жертвы. Что с ними происходит сейчас?

Диана Шурыгина, ставшая популярной после скандала с изнасилованием, зарабатывает весьма пикантным способом, а труд Сергея Семенова, осужденного на преступление, теперь связан с законом. Как сложилась жизнь героев запутанной истории — в материале 5-tv.ru.

Изнасилование Шурыгиной

Диана Шурыгина и Сергей Семенов. Фото: www.globallookpress.com / vk.com

История Дианы Шурыгиной, ставшей достоянием общественности, произошла в 2016 году в Ульяновске. Она отправилась на вечеринку по случаю 20-летия ее друга. Празднование проходило в съемном коттедже, а 16-летняя гостья и ее подруга были единственными девушками в компании нескольких парней. По словам Шурыгиной, они употребляли не только алкоголь, но и запрещенные препараты. Да и сама она не отказалась от спиртного, правда, утверждала, что старалась не злоупотреблять.

«На донышке», — клялась девушка в шоу на одном из федеральных каналов.

По версии Дианы, в какой-то момент ей стало не слишком хорошо, чем решил воспользоваться 20-летний Сергей Семенов, один из друзей именинника.

«Он зашел за мной, закрыл дверь на крючок и толкнул меня на кровать. Он держал меня руками, я начала сопротивляться, оказывать какие-то действия. И он ударил меня ладонью по лицу», — рассказывала Шурыгина.

После полового акта Семенов покинул комнату, где все произошло, а Шурыгина утром написала заявление в полицию.

Расследование уголовного дела и приговор

Сергей Семенов не признавал свою вину, настаивая на том, что интимные отношения между ним и Дианой Шурыгиной были исключительно по обоюдному согласию. Молодой человек говорил, что понятия не имел, сколько лет девушке на самом деле.

«Я лег с ней, обнял, она оказывала знаки внимания, сама раздевалась и не сопротивлялась. Во время полового акта она вела себя раскрепощенно, то есть не давала понять, что какое-то насилие. Она не спала, как говорила в показаниях. Я вообще считаю, что невозможно засыпать и просыпаться, когда тебя насилуют, какое бы состояние не было. Она не кричала», — говорил Семенов.

Диана, в свою очередь, обвиняла парня не только в насильственных действиях, но и побоях. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, на ее теле действительно были зафиксированы повреждения: четыре синяка на щеке, кровоподтеки на шее, спине и колене. Кроме того, у девушки была рассечена губа. И, хоть сторона зашиты настаивала на том, что увечья нанес пострадавшей не Сергей, а отец Шурыгиной в наказание за ее поведение, суду хватило доказательств виновности Семенова.

Решением Ленинского районного суда Семенова приговорили к восьми годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Стоит отметить, что в мае 2015-го, за год до злополучной ночи, Шурыгина уже попадала в поле зрения правоохранителей, причем, по схожему поводу. Тогда она ушла из дома, чтобы жить с 18-летним Владом Трошиным. Спустя время полицейские ее нашли и вернули родителям, а за молодой человек за интимные отношения с несовершеннолетней получил год ограничения свободы.

Популярность Шурыгиной

Диана Шурыгина. Фото: ВКонтакте / Диана Шурыгина / shurygina_vlog

Вся Россия узнала о ситуации Шурыгиной после того, как родные Семенова обратились на федеральные каналы, чтобы вытащить его из тюрьмы. Семья Сергея не верила в его виновность и считала приговор слишком строгим. Герои запутанной истории несколько раз принимали участие в съемках на популярных шоу, каждый, естественно, отстаивал свою позицию. Удалось услышать версию и самого заключенного, которому позволили выйти на связь из колонии.

Общество разделилось на два лагеря: одни верили Диане и называли Сергея преступником, другие видели в поведении девушки провокацию, а кто-то и вовсе не верил в ее слова. В адрес семьи Шурыгиной даже начали поступать угрозы, преимущественно, в социальных сетях. Однако, вместе с этим, к девушке пришла популярность: ее личные блоги одолевали не только ненавистники, но и настоящие фанаты.

Шурыгиной стали предлагать сотрудничество блогеры, дизайнеры и даже режиссеры. Однако психика, по сути, подростка не смогла выдержать давление, которое оказывалось на нее как в позитивном, так и в негативном ключе. Ей пришлось провести некоторое время в психиатрической клинике. Одновременно ее семья переехала из Ульяновская в Москву, ведь в родном городе жить было практически невозможно из-за пересудов. Там Диана пристрастилась к психотропным препаратам, по ее словам, опять же из-за ее душевного состояния. А после — вновь попала в больницу. В рехабе Шурыгиной помогли избавиться от зависимости.

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Личная жизнь Шурыгиной

Осенью 2017 года Диана вышла замуж за оператора одного из федеральных каналов Андрея Шлягина. Однако брак продлился всего два года.

«Несмотря на то, что мы сейчас хорошо общаемся и остались друзьями, развод — это тяжело… Мы не живем вместе около месяца и съезжаться уже не планируем. Мы очень сильно любили друг друга, это правда, и до сих любим, но уже больше как близкие люди», — призналась девушка.

Следующим избранником Дианы стал успешный программист и трейдер Денис Ребров, но и этому союзу было не суждено пролиться слишком долго. В своем блоге в соцсетях бизнесмен рассказал, что причиной разрыва стали разногласия.

Сейчас Шурыгина живет на Мальдивах и, как сама признается, давно простила Сергея Семенова и просто хочет жить счастливо. Девушка продолжает вести блог, в котором публикует весьма откровенные снимки, кстати, не бесплатно. Впрочем, поклонники по достоинству оценивают ее потрясающую фигуру и сыплют комплименты. Особенное внимание уделяется груди, которую Диана увеличила с помощью пластики.

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Как живет после тюрьмы Сергей Семенов

Сергей Семенов. Фото: Instagram* / freesemenov

Осужденный за изнасилование Шурыгиной молодой человек вышел на свободу раньше срока — в 2018-м, отсидев чуть больше года. Такую возможность он получил после обжалования приговора, в результате которого была приговорен не к восьми, а к трем годам лишения свободы. Первые месяцы Семенов был вынужден ходить со специальным браслетом на ноге, ограничивающим его передвижение. Теперь молодой человек ведет обычный образ жизни, счастливо женат.

Что касается работы, Сергей решил заниматься правозащитной деятельностью. Известно, что он уже помог более чем 100 людям, попавшим в трудную ситуацию, связанную с правоохранителями и правосудием.

Сергей Семенов. Фото: Instagram* / freesemenov

Ранее 5-tv.ru писал о том, что миллионер Ребров рассказал о расставании с Шурыгиной.

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