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Минометчики уничтожают пункт за пунктом ВСУ.

Под Лисичанском наши минометчики разгромили опорный пункт ВСУ. При помощи разведчиков, которые круглосуточно следят за обстановкой с воздуха, российские бойцы наносят точные удары по противнику.

За работой наших военных в ЛНР наблюдает корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Пять минут до начала совместной работы разведчиков и артиллеристов. Последние приготовления к взлету дрона.

В это время расчет миномета настраивает орудие, прикрепляет так называемые пороховые мешочки на снаряды. Отсюда до переднего края — тысяча триста метров. Цель — еще дальше — тыл противника… Как раз туда уже направились сразу два беспилотника!

Одним мы работаем в одной точке, вторым смотрим на другую точку, где противник выявлен, где он находится, и начинаем туда отрабатывать! С высоты среди известняка даже не сразу заметишь руины здания. Но позиции ВСУ перед ним! Извилистая траншея — длинная и явно глубокая.

Близко, но немного в стороне. По рации уточняют координаты. Ребята говорят, стреляет что с таким ветром попадание было достаточно точным. Поэтому после небольшой корректуры вторая мина тоже вылетает, и вот сейчас разведчики наблюдают.

Снаряд разрывается прямо в опорном пункте! Сразу же туда еще один выстрел… Украинские техника в зоне ответственности подразделения «Барс-12» уже давно не появляется.

Здесь, под Лисичанском, российской армии каждый день удается продвигаться вперед! Эта огневая точка появилась как раз после очередного рывка вперед. Раньше военнослужащие стояли на возвышенности, теперь там — наблюдательный пункт.

Разведчик «Фокс» как раз перемещался вместе с «барсами». Через пару дней завершается его полугодовой контракт. Говорит, на передовой больше всего поразило отношение командиров ВСУ к своим рядовым. Посылали строить блиндаж на том же месте, где был разбит предыдущий.

Дома «Фокса» ждут супруга и двое детей. Новый контракт доброволец еще не подписывал. Хочет побольше времени провести с близкими. Но после отдыха планирует вернуться на позиции к боевым товарищам.