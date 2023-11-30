«МегаФон» принял решение снизить необоснованно повышенные тарифы

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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ФАС признала оператора связи нарушителем антимонопольного законодательства.

Федеральная антимонопольная служба признала оператора связи «МегаФон» нарушившим антимонопольное законодательство за необоснованно повышенные тарифы. Однако на заседании комиссии службы компания заявила об их снижении. Об этом сообщила ФАС в Telegram-канале.

«Компания сообщила, что снизит необоснованно повышенные тарифы на свои услуги до 15 февраля 2024 года», — говорится в сообщении.

Указывается, что оператор повысил тарифы на услуги связи для более 8,2 миллиона абонентов в среднем на 10,24%. При этом компания не предоставила ФАС достаточных оснований для такого решения. Для снижения тарифов уже внесены изменения в соответствующие нормативные акты «МегаФона», отметили в службе.

Кроме того, по результатам административного расследования компании назначат штраф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФАС обсуждает повышение штрафа банкам за нарушение закона «О рекламе».