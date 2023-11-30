«Это жизнь»: Зеленский начал сомневаться в возможности вступления Украины в НАТО

Фото: Zuma / ТАСС

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Лидер киевского режима с огорчением признал истинные шансы стать равным союзником Западу.

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в том, что его страна сможет когда-то вступить в Североатлантический альянс. Заявление об этом он сделал в ходе встречи со студентами в Николаеве.

Ему задали вопрос относительно укрепления национальной безопасности Украины. Зеленский подчеркнул, что это является приоритетным направлением, но неизвестно, что будет на самом деле.

«А как оно будет, мы точно не знаем, потому что это жизнь и это Россия. И точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО. Или мы не будем в НАТО», — сказал он.

До этого рассказывалось, что США могут не сделать ничего для расширения Североатлантического альянса. По данным немецких СМИ, Украина не получит членство до окончания выборов президента Штатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАТО упростит для Украины план по вступлению в альянс. Эта программа содержит меньше условий и подробностей. В ней также есть список приоритетных областей, а не перечень пунктов для исполнения, как в плане действий.