Неужели положительный прогноз? Можно ли вылечить шизофрению

Фото: www.globallookpress.com / PsychoShadow

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От опасного заболевания страдает очень много людей.

Можно ли излечиться от шизофрении? Ответом на этот вопрос поделилась Елена Онегина, врач-психиатр и кандидат медицинских наук в беседе с aif.ru.

По официальным данным, от недуга страдает 1% населения всей планеты, или один человек из 300. Но на самом деле эта цифра гораздо выше. Шизофренией болен один человек из 130-180. Многие просто не хотят или боятся обращаться к врачам.

Обычно люди делятся на два лагеря. Одни считают больных пациентов потенциальными преступниками. Другие уверены, что болезнь — ментальная особенность, знак гениев. Но на самом деле шизофрения — это хроническое и инвалидизирующее психическое заболевание. И опасность больные представляют не для окружающих, а для самих себя.

Специалисты выделяют три категории симптомов. Первые принято называть позитивными. При них диагностируются новые явления и особенности. При вторых — негативных — уходят возможности и способности человека, присутствовавшие до болезни. В первом случае больной страдает от умственных и двигательных расстройств, а также галлюцинаций. Последние бывают зрительными, обонятельными, осязательными и вкусовыми. Как сообщают пациенты, их проявление похоже на использование столь популярной сейчас дополненной реальности. При этом, как правило, голоса требуют сделать что-то плохое. Третья категория симптомов — когнитивные нарушения, среди которых расстройства восприятия и мышления.

Перед тем, как начинать лечение, пациент должен около года наблюдаться у специалиста. При этом диагноз шизофрения может быть клиническим, а не окончательным. Все из нас иногда выдвигают «бредовые» предположения. Главное отличие заключается в том, что человека с этим диагнозом невозможно переубедить. Если подобный симптом проявляется у кого-то из ваших близких, стоит немедленно обратиться к специалисту.

Факторы, которые могут улучшить прогноз:

Необходимо как можно раньше начать лечение;

Лечение должно быть длительным и непрерывным;

В течение лечения необходимо проходить психотерапию;

Прогноз по болезни у одиноких людей хуже;

Чем моложе заболевший пациент, тем хуже, а также некоторые другие.

Шизофрения считается неизлечимым заболеванием. И многих людей пугает перспектива пожизненного лечения. Но медицина не стоит на месте. В последние годы появились антипсихотики и нейролептики, которые помогают даже на поздних этапах.

Специалисты утверждают, что при правильном подходе симптомы шизофрении можно контролировать и жить полноценной жизнью. Кроме того, важно помнить, что лечить болезнь вслепую, без посещения врача, в психиатрии невозможно и незаконно.

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