Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

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Украинский лидер считает, что его армии проще вернуть Крым, который, в свою очередь, вошел в состав России по итогам законного референдума.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его армии сложно вернуть Донбасс. Его заявление приводит Telegram-канал украинского издания Klymenko Time.

Украинский лидер объяснил, что боевикам проще вернуть Крым, чем Донбасс, потому что там не было боевых действий. При этом Зеленский считает, что Донбасс ждет возвращения, хоть это «будет очень сложно» из-за того, что там десять лет была контактная линия и постоянно шли боевые действия.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали за присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

При этом отдельные лица из тех же недружественных стран придерживаются иного мнения. Так, например, экс-канцлер Германии Герхард Шредер назвал Крым частью истории России. Он указал, что Киев должен навсегда забыть про полуостров, поскольку он был российским с исторических времен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европарламент опубликовал карту, на которой Крым включен в состав России.