Не может говорить: здоровье осужденной Наталии Дрожжиной ухудшилось

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Артистка, вовлеченная в серьезный судебный конфликт с вдовой и дочерью Баталова, борется с онкологией. Недавно у нее случились три инсульта подряд.

Актриса Наталия Дрожжина, вовлеченная в серьезный судебный конфликт с вдовой и дочерью Баталова, борется с онкологией. Недавно у нее случились три инсульта подряд. Об этом рассказала эксклюзивно для 5-tv.ru актриса Ольга Дунаева.

Она не выходит из дома и не может разговаривать. У нее наблюдаются устойчивые нарушения речи, актриса проходит реабилитацию. В данный момент она практически не разговаривает, также известно, что ей продлевают инвалидность.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Наталия Дрожжина борется с раком — она лежала в онкологическом отделении гинекологии Боткинской больницы.