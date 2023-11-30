«Шансов нет»: Запад удивился маневру России, оставившего Украину без выхода

Генерал Скшипчак: у Украины нет шансов на возвращение утраченных территорий

Фото: Reuters / STRINGER

Читайте нас в: Дзен Новости

Российские войска набирают силы, пока ВСУ терпят неудачи на поле боя, отметил польский эксперт.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас не имеют шансов для возвращения территорий, которые освободила Россия в ходе спецоперации. Такое предположение высказал экс- командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью радио TOK FM.

«В целом, в настоящий момент шансов на освобождение (от российских войск. — Прим. ред.) этих территорий нет… У Украины не будет выхода. Она должна искать решение, которое позволит ей выжить», — сказал он.

Скшипчак уверен: «россияне получают преимущество». По его словам, ВС России восстановили свои боеспособности, что позволило им наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины. Постепенно наши военные захватывают стратегическое преимущество над ВСУ, которые потерпели ряд неудач на поле боя.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Запад боится завершения конфликта на Украине.